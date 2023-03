„Kam tragischerweise jede Hilfe zu spät“: Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ermittler am Einsatzort: Eine Frau starb bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. © NEWS5 / Höfig

Mehrere Notrufe erreichten am Dienstagabend die Rettungskräfte in Würzburg. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen, eine Frau starb.

Würzburg - In einem Mehrfamilienhaus in Würzburg ist am Dienstagabend, 28. März, aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau starb, wie die Polizei mitteilte.

Frau stirbt bei Brand in Würzburg - Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Gegen 19.30 Uhr gingen der Pressemitteilung zufolge gleich mehrere Mitteilungen über das Feuer in dem Haus in Haugerring ein. Anwohner und Passanten, die den Brand bemerkt hatten, meldeten sich sowohl bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst auch auch bei der Polizei Unterfranken. „In der Folge begaben sich ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr und eine Vielzahl von Streifen der Würzburger Polizei vor Ort“, heißt es weiter.

„Kam tragischerweise jede Hilfe zu spät“: Frau stirbt bei Brand in Würzburger Haus

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, die Streifen der Polizei waren unter anderem für „umfangreiche Absperrmaßnahmen am zu dieser Uhrzeit stark frequentierten Haugerring zuständig.“ In der betroffenen Wohnung fanden Einsatzkräfte dann eine Frau leblos auf, für sie „kam jedoch tragischerweise jede Hilfe zu spät“, so die Polizei.

Brandfahnder der Würzburger Polizei übernahmen noch am Abend die Ermittlungen, diese werden an Mittwoch fortgesetzt. „Neben der Schadenshöhe versuchen diese insbesondere die genaue Brandursache und die Identität der Verstorbenen zu klären.“ (kam)

