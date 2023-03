Kampf um ausländische Pflegekräfte: Träger erleichtert über Reform - bisher zu viel Bürokratie in Bayern

Von: Katrin Woitsch

Endlich kann sie im Pflegeheim arbeiten: Die 24-jährige Rana musste trotz Ausbildung über ein Jahr warten, bis sie in Bayern arbeiten durfte. © Charlotte Borst

Die Staatsregierung will es ausländischen Pflegekräften leichter machen, in Bayern zu arbeiten. Das gesamte Anerkennungsverfahren wird ab Juli in einer zentralen Stelle gebündelt. Träger wie die AWO haben lange auf diesen Schritt gewartet – und viele Appelle verschickt.

Rana hat ein Jahr darauf gewartet, nach Bayern einreisen zu dürfen. Sie ist eine der 13 Pflegekräfte aus Tunesien, die Hans Kopp bereits 2021 angeworben hatte. Der Münchner AWO-Chef war damals mit gutem Gefühl nach Bayern zurückgereist. Die jungen Tunesier hatten alle einen Bachelor-Abschluss an der tunesischen Uni, Praxis-Erfahrung und sprachen Deutsch auf B2-Niveau. Er stellte damals tarifliche Arbeitsverträge aus, beantragte Visa, suchte Wohnungen für sie – und dann begann das lange Warten. Auch für Rana war es eine zermürbende Zeit. „Ich liebe meine Arbeit“, sagt die 24-Jährige. Aber es dauerte bis vergangenen Sommer, bis sie im Wilhelm-Hoegner-Haus in Neubiberg im Kreis München ihren Dienst beginnen konnte.

Die lange Wartezeit hatte viel mit Bürokratie zu tun – dieses Mal war das aber kein deutsches, sondern eher ein bayerisches Problem. „In anderen Bundesländern laufen die Anerkennungsverfahren für Pflegekräfte aus dem Ausland deutlich schneller“, berichtet Kopp. Das weiß er von den Vermittlungsagenturen. Auch bei den ausländischen Pflegekräften habe sich das bereits herumgesprochen, berichtet er. „Bayern wird für sie dadurch unattraktiver.“

Bisher waren in Bayern die Bezirksregierungen für die Anerkennungsverfahren zuständig, bei ihnen sind die Ausländerbehörden angesiedelt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will das Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte ab Juli beim Landesamt für Pflege zentralisieren. Auch die Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften in Nürnberg wird bei dem sogenannten Fast-Lane-Projekt eine wichtige Rolle einnehmen.

Für Hans Kopp war das eine ausgesprochen gute Nachricht. Er hatte in den vergangenen zwei Jahren viele Briefe geschrieben – an Holetschek, aber auch ans bayerische Innenministerium. Immer wieder schilderte er das Problem. Zum Beispiel die langwierige Gleichwertigkeitsprüfung der fachlichen Ausbildung. Er hatte gefordert, das Personal aufzustocken, damit die Wartezeiten kürzer werden. „Vielleicht hat das letztendlich doch etwas bewirkt“, sagt er nach der Entscheidung für die „Fast Lane“. Wobei noch offen ist, ob es auch wirklich mehr Personal bei den zuständigen Stellen geben wird.

Für die 13 Pflegekräfte, die er angeworben hatte, kommt diese Reform zu spät. Sie sind inzwischen alle im Münchner Umland im Einsatz – wenn auch Monate später, als alle gehofft hatten. Gerade während der Pandemie wären sie dringend gebraucht worden, sagt Kopp.

Doch selbst, wenn die Anerkennung nun einfacher und schneller möglich ist, die Probleme bei der Fachkräfte-Anwerbung steigen, berichtet er. In Tunesien hat nun eine große Klinikkette nahezu alle gut ausgebildeten Fachkräfte abgeworben. Es sieht so aus, als müsse der Münchner AWO-Chef künftig in anderen Ländern nach Bewerbern suchen. Marokko, Jordanien, Mexiko oder in Osteuropa. „Wir müssen dort neue Partner finden, zum Beispiel Sprachschulen“, sagt er. Jeder Strohhalm sei wichtig. „Ohne Kräfte aus dem Ausland könnten wir unsere Pflegeheimbewohner gar nicht mehr versorgen“, betont Kopp. In Weilheim habe bereits ein Pflegeheim aus Personalnot schließen müssen. Die Prämien, mit denen Krankenhäuser um Bewerber kämpfen, können Träger wie die AWO nicht zahlen. Bewerbung von deutschen Pflegekräften gehen kaum ein.

Umso mehr freute er sich, als er kürzlich erfuhr, dass Ranas Bruder denselben Weg wie sie gehen will. Er möchte auch eine Pflegeausbildung machen und dann in Bayern arbeiten. Hans Kopp hofft, dass er mit weniger Bürokratie kämpfen muss als Rana.