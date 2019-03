Fahranfängerin (18) gerät in Gegenverkehr: Ehepaar stirbt - nun ist auch die junge Frau tot

Furchtbarer Unfall in Karlstadt: Eine Fahranfängerin ist mit einem Wagen zusammengestoßen, in dem ein Ehepaar saß. Das Paar starb, auch die 18-Jährige hat nicht überlebt.

Update, 15.48 Uhr: Auch die 18-jährige Frau hat den Unfall nicht überlebt. Wie infranken.de berichtet, ist die junge Frau im Krankenhaus verstorben.

Fahranfängerin (18) gerät in Gegenverkehr: Ehepaar stirbt

Erstmeldung, 14. März, 9:18 Uhr: Karlstadt - Ein Ehepaar ist bei einem Auto-Unfall auf regennasser Fahrbahn im Kreis Main-Spessart ums Leben gekommen. Eine Fahranfängerin sei am Mittwochnachmittag bei Karlstadt in den Gegenverkehr geraten, dort sei ihr Wagen mit dem des Paares frontal zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

18-Jährige lebensgefährlich verletzt, Ehepaar stirbt bei Unfall in Karlstadt

Die 18 Jahre alte Autofahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der Aufprall war so heftig, dass einige der Verletzten von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden mussten. Der 61-jährige Mann und seine 58 Jahre alte Frau starben wenig später im Krankenhaus.

