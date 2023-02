Wegen 300.000 freilebender Katzen in Bayern: Kommunen erlassen Kastrations-Verordnung

Von: Tanja Kipke

Teilen

Mikrochip, Tätowierung, Kastration: Für freilaufende Katzen gibt es in einigen bayerischen Kommunen eine Verordnung. Was Halter wissen müssen.

Laufen – Es sind zu viele, teils krank und teils heimatlos: Rund 300.000 freilebende Katzen streunen auf Bayerns Straßen nach Schätzungen herum. Mehrere Kommunen Bayerns gehen jetzt dagegen vor. Die Stadt Laufen hat seit 1. Februar eine Katzenschutzverordnung, Aschaffenburg zieht am 1. April nach. Man wolle dadurch „großes Leid durch Kolonien herrenloser und verwilderter Katzen“ vermeiden, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts Berchtesgadener Land heißt. Bereits im August hatten Kommunen den Beschluss angekündigt.

Bayerns Kommunen gehen gegen freilebende Katzen vor: Kastrationspflicht für Halter

Katzenmütter bekommen bis zu dreimal im Jahr zwei bis sechs Junge – die Tiere vermehren sich rasant, berichtet Silvia Rottmair, Vorsitzende des Vereins „Katzenhilfe Salzachtal“, der in Laufen an der Umsetzung der Verordnung maßgeblich beteiligt ist .Viele der freilebenden Tiere sind bei schlechter Gesundheit und ausgehungert. Und sie geben Krankheiten weiter: Vom Kater auf die Weibchen, von den Weibchen auf die Jungen. Sie leiden an Parasiten, Viruserkrankungen und bakteriellen Infekten. Die Lebenserwartung dieser Tiere sei sehr gering.

Oft verwahrlost, teils krank und heimatlos: In Bayern leben nach Schätzungen 300.000 freilebende Katzen. © IMAGO/Wirestock

Durch die neue Verordnung sind Katzenhalter dazu verpflichtet, ihre Tiere kastrieren lassen, wenn sie unkontrollierten Auslauf haben und älter als fünf Monate sind. Zudem sind sie zur Kennzeichnung mit einem Mikrochip oder einer Ohrtätowierung verpflichtet. Auch Gemeindebeauftragte können freilebende Katzen kennzeichnen und kastrieren lassen, wenn der Besitzer nicht bekannt ist. So sollen auch Tierheime entlastet werden, die vielerorts aus allen Nähten platzen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Kontrolle durch Ordnungsamt erweist sich wohl als schwierig

In Dachau und Pfaffenhofen an der Ilm bestehen seit längerem Katzenschutzverordnungen. Doch die Umsetzung kommt nicht recht voran. In Dachau heißt es etwa, es sei kein Gebiet definiert, für das die Verordnung Anwendung finden solle. „Damit hat die Verordnung keine Gültigkeit“, sagt die Sprecherin des Landratsamts, Sina Török.

In Aschaffenburg sieht man die Chancen zur Umsetzung der neuen Verordnung schon vor dem Inkrafttreten zurückhaltend. Zur Frage, wer die Vorschrift kontrollieren und umsetzen soll, sei schon im November bei einer Stadtratssitzung seitens der Verwaltung darauf hingewiesen worden, dass es dafür keine personellen Kapazitäten gebe. „Selbst wenn zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt würde, dürften Kontrollen an den Rahmenbedingungen scheitern. Ein wirksamer Tierschutz ist aus Sicht der Verwaltung mangels fehlender Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten durch eine Katzenschutzverordnung nicht zu erreichen“, heißt es beim Ordnungsamt.

Dabei ist Bayern spät dran. In anderen Teilen Deutschlands bestehen teils seit Jahren Katzenschutzverordnungen. Bundesweit gebe es mehr als 1100 Kommunen mit entsprechenden Regelungen, sagt Silvia Rottmair. (tkip/dpa)

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.