Blitz beschädigt Glasfasernetz: Ort in Bayern war Wochen ohne Internet – Störung behoben

Von: Katarina Amtmann

Seit mehreren Wochen hatten die Menschen in Leupolz kein Internet mehr. Die Störung ist mittlerweile behoben.

Update, 4. August, 20.44 Uhr: Laut Angaben der Pressestelle von Vodafone Deutschland wurde die Störung bei den 38 betroffenen Haushalten in Kempten-Leupolz bereits am Mittwoch, 2. August, vollständig behoben. In einer Mitteilung an unsere Redaktion heißt es:

„Tiefbau-Spezialisten haben den Kabelschaden behoben und dabei ein defektes Bauteil – eine so genannte Kupplung – ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. Anschließend wurde die gesamte Zufuhrstrecke, über die die 38 betroffenen Kunden versorgt werden, im Rahmen unserer Qualitätssicherung noch neu eingepegelt. Ergebnis: Die 38 betroffenen Kunden sind seit Mittwochnachmittag wieder an unser Kabelnetz angebunden und sie können Kabel TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie wieder in guter Qualität nutzen. Der finalen Reparatur gingen aufwändige Vorbereitungen des ausführenden Tiefbauunternehmens voraus. Dieses hatte Vodafone sofort nach Bekanntwerden der Störung mit der Entstörung beauftragt.“

Vodafone bittet die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre Unannehmlichkeiten, die durch einen Blitzeinschlag hervorgerufen wurden.

Nach Blitzeinschlag: Ort in Kempten ohne Internet

(Transparenzhinweis: Unsere Redaktion hatte vor Erscheinen der Erstmeldung nicht bei Vodafone angefragt, bis wann die Internetstörung in Kempten-Leupolz vorlag. Daher hatten wir zunächst fälschlicherweise darüber berichtet, die Störung liege weiterhin vor. Die nachfolgenden Informationen sind mittlerweile korrigiert.)

Korrigierte Erstmeldung vom 4. August, 10.34 Uhr: Leupolz - Mehrere Wochen hatten die Menschen in Leupolz, einem Ortsteil von Kempten, kein Internet mehr. Ein Blitz hatte das Glasfaserkabelnetz von Vodafone beschädigt, wie Sat1 berichtet. Seit dem 2. August haben die Anwohner jedoch wieder Zugang zu Telefon, Fernseher und Internet.

Leupolz (Kempten) ohne Internet: Anwohner verärgert

„Das ist schon eine Katastrophe“, sagte Anwohner Franz Schöll dem TV-Sender. Er zeigte sich verwundert, dass so etwas in der heutigen Zeit passieren kann. Für ein paar Tage hätte man Verständnis, aber das wochenlang nichts geht, „das geht ja gar nicht.“ Auch Norbert Sacher ist überrascht über die Dauer des Ausfalls: „Wir haben schon Ausfälle gehabt, aber die waren nach ein paar MInuten... oder nach einer Stunde oder zwei hats wieder funktioniert. Aber nicht, dass es sieben Wochen nicht geht.“

„Kann doch nicht sein, dass man so lange braucht“: Blitz beschädtigt Glasfasernetz in Leupolz

„In der heutigen Zeit, mit der Technik die wir haben, kann es doch nicht sein, dass man da so lang braucht“, sagte Anwohnerin Barbara Prechtel im Gespräch mit Sat1. Und auch Enkelin Jana sehnt sich nach dem Internet: „Nach einer Zeit möchte man halt gern mal wieder online sein oder eine Serie anschauen, das geht ja aktuell alles nicht mehr. Oder auch für die Schule: Meine Schwester schreibt grad Bewerbungen und wir können sie nicht hochladen. Da müssen wir auch woanders hingehen, damit wir ins Wlan können.“ Bis zum 2. August ging nichts in Leupolz, auch kein Home Office oder Online Banking. (kam)

