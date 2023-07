Katastrophenfall und Evakuierung: Flächenbrand bedroht Ortschaft – 440 Retter im Einsatz

Von: Felix Herz

Aus der Luft erkennt man die Ausmaße des Feldbrandes im bayerischen Landkreis Lichtenfels. Mehrere Hektar sind verkokelt, in der Umgebung gibt es noch Glutnester. © Andreas Grosch / Screenshot Freiwillige Feuerwehr Michelau / Merkur-Collage

Wegen eines großflächigen Brandes auf einem Feld in Oberfranken ist der Katastrophenfall ausgerufen worden, anliegende Häuser wurden evakuiert.

Update vom 13. Juli, 17.45 Uhr: Der K-Fall wurde um 17 Uhr aufgehoben. Der Einsatz dauert noch an. Der Brand ist aber endgültig unter Kontrolle. Insgesamt 22 Hektar Vegetation sind verbrannt. 440 Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei, BRK und THW waren im Einsatz. Sie konnten die Flammen 100 Meter vor der Ortschaft Lettenreuth stoppen und verhinderten so Schlimmeres. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt, berichtet das Landratsamt Lichtenfels aktuell. Gegen 13 Uhr war das Feuer durch einen Funkenschlag ausgebrochen (siehe Update weiter unten nach der Fotostrecke mit allen Bildern vom Großeinsatz).

„Sehr, sehr knapp“: Starker Wind bedroht Ortschaft

Update vom 13. Juli, 16.40 Uhr: Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Andreas Grosch, Pressesprecher des Landratsamts Lichtenfels, die Lage vor Ort. „Es war sehr, sehr knapp“, sagte er zu dem großflächigen Feldbrand im Landkreis Lichtenfels. Zwischenzeitlich standen laut Grosch 21,5 Hektar in Flammen. „Das Problem war der starke Wind, der das Feuer auf die Ortschaft Lettenreuth abgetrieben hat.“ Immer näher kam der Flächenbrand auf die ersten Häuser des Ortes zu. „Deshalb haben wir den Katastrophenfall ausgelöst, weil 100 Meter vor den Häusern das Feuer stand. Wir konnten es gerade noch so in den Griff bekommen.“

K-Fall wegen Flächenbrand: Funkenschlag löst Feuer aus

Ausgelöst hat das Feuer nach ersten Informationen vom Einsatzort ein Funkenschlag eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Die Funken sprühten auf das staubtrockene Feld. Der Wind fachte das Feuer sofort weiter an. Mindestens drei Stunden soll der Einsatz noch andauern. Grosch: „Wir werden weiter löschen, bewässern, nach Glutnestern Ausschau halten.“ Die Anwohner werden weiter dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Update vom 13. Juli, 16.10 Uhr: Ebenfalls auf Facebook teilte die Freiwillige Feuerwehr Michelau den Kartenausschnitt der Umgebung, für den eine Warnung vor Rauchentwicklung gilt. Anwohner im Umrkeis sollen demnach Fenster und Türen geschlossen halten und sich nicht im Freien aufhalten. Zudem mahnen die Beamten, dass niemand zur Einsatzstelle kommen solle, um einen Blick auf die Flammen zu werfen.

Update vom 13. Juli, 15.50 Uhr: Auf Facebook informiert die freiwillige Feuerwehr Michelau über den Einsatz und gibt per Video auch eine Stellungnahme ab. Die „Lage ist nach wie vor kritisch“, erklären der Kreisbrandrat und Landrat in dem Clip. Im Hintergrund sind zahlreiche Einsatzfahrtzeuge der Feuerwehr zu sehen.

Erstmeldung vom 13. Juli: Michelau – Nach den schweren Unwettern in den letzten zwei Nächten sind es nun Flammen, die Bayern in Aufruhr versetzten. Im oberfränkischen Michelau, Landkreis Lichtenfels, stand am Donnerstagmittag, 13. Juli, ein Feld großflächig in Brand. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen, die Polizei evakuierte anliegende Häuser. Teils hatte es sich bereits abgezeichnet – in der Oberpfalz hatte die Feuerwehr vor hoher Brandgefahr gewarnt.

Großflächiger Feldbrand in Oberfranken: Katastrophenfall ausgerufen

Wegen eines großflächigen Brands auf einem Feld ist im Landkreis Lichtenfels in Oberfranken der Katastrophenfall ausgerufen worden. Zudem evakuierte die Polizei mehrere Häuser im Ortsteil Lettenreuth, der zu der Gemeinde Michelau gehört. Einem Sprecher des Landratsamtes wurden die Flammen glücklicherweise wenige hundert Meter davor unter Kontrolle gebracht.

Den Angaben von vor Ort zufolge sind 300 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einem Polizeihubschrauber, der aus der Luft Wasser abwerfen sollte.

Feuer wird noch weiter brennen – Einsatzkräfte suchen nach Glutnestern

Dem Sprecher des Landratsamtes werde das Feuer wohl noch mehrere Stunden brennen, bis es endgültig gelöscht sei. Derzeit suchen Feuerwehrleute und Drohnen mit Wärmebildkameras nach verbliebenen Glutnestern in der Umgebung.

