Katastrophenfall ausgerufen, Häuser evakuiert: Großbrand in Bayern – 300 Einsatzkräfte vor Ort

Von: Felix Herz

Teilen

Ein großflächiger Feldbrand in Oberfranken hält die Einsatzkräfte in Bayern auf Trab. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen, Häuser evakuiert. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Wegen eines großflächigen Brandes auf einem Feld in Oberfranken ist der Katastrophenfall ausgerufen worden, anliegende Häuser wurden evakuiert.

Update vom 13. Juli, 15.50 Uhr: Auf Facebook informiert die freiwillige Feuerwehr Michelau über den Einsatz und gibt per Video auch eine Stellungnahme ab. Die „Lage ist nach wie vor kritisch“, erklären der Kreisbrandrat und Landrat in dem Clip. Im Hintergrund sind zahlreiche Einsatzfahrtzeuge der Feuerwehr zu sehen.

Erstmeldung vom 13. Juli: Michelau – Nach den schweren Unwettern in den letzten zwei Nächten sind es nun Flammen, die Bayern in Aufruhr versetzten. Im oberfränkischen Michelau, Landkreis Lichtenfels, stand am Donnerstagmittag, 13. Juli, ein Feld großflächig in Brand. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen, die Polizei evakuierte anliegende Häuser. Teils hatte es sich bereits abgezeichnet – in der Oberpfalz hatte die Feuerwehr vor hoher Brandgefahr gewarnt.

Großflächiger Feldbrand in Oberfranken: Katastrophenfall ausgerufen

Wegen eines großflächigen Brands auf einem Feld ist im Landkreis Lichtenfels in Oberfranken der Katastrophenfall ausgerufen worden. Zudem evakuierte die Polizei mehrere Häuser im Ortsteil Lettenreuth, der zu der Gemeinde Michelau gehört. Einem Sprecher des Landratsamtes wurden die Flammen glücklicherweise wenige hundert Meter davor unter Kontrolle gebracht.

Den Angaben von vor Ort zufolge sind 300 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einem Polizeihubschrauber, der aus der Luft Wasser abwerfen sollte.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Feuer wird noch weiter brennen – Einsatzkräfte suchen nach Glutnestern

Dem Sprecher des Landratsamtes werde das Feuer wohl noch mehrere Stunden brennen, bis es endgültig gelöscht sei. Derzeit suchen Feuerwehrleute und Drohnen mit Wärmebildkameras nach verbliebenen Glutnestern in der Umgebung.

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.