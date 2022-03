Katholische Bischöfe sollen „Farbe bekennen“

Teilen

Die Reformgruppe „Wir sind Kirche“ erwartet von den katholischen Bischöfen in Deutschland rasche und konkrete Schritte zur Erneuerung. Jeder einzelne Bischof solle nun „Farbe bekennen“, teilte die Gruppierung am Montag mit. Im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein begann an diesem Tag die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK).

Bad Staffelstein - Man begrüße es, dass sich zuletzt eine Reihe von Bischöfen sehr deutlich für grundlegende Reformen ausgesprochen habe, hieß es weiter. Doch nun müssten Taten folgen - wie etwa die Umsetzung der Beschlüsse des Synodalen Wegs. Das Gremium hatte Anfang Februar mehrheitlich grundlegende Veränderungen für die katholische Kirche angestoßen und etwa das Diakonat für Frauen und Änderungen bei Bischofsernennungen gefordert.

Die Vollversammlung ist die erste Zusammenkunft der Bischöfe nach Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens. Es war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren, auch wurden Vorwürfe unter anderem gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, formuliert. Die Austrittszahlen stiegen an. dpa