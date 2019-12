KATWARN löst für ganz Nürnberg aus - deutliche Warnung - Rauchsäule über Stadt

Die Warn-App Katwarn hat für das gesamte Stadtgebiet Nürnberg ausgelöst. Eine riesige Rauchsäule steht über der Stadt. Ein Großeinsatz läuft.

Nach ersten, noch unbestätigten Berichten steht eine Lagerhalle im Stadtgebiet im Vollbrand.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort.

Der Einsatz läuft.

Nürnberg - Erstmeldung, 9.09 Uhr: Die Warn-App Katwarn gibt für das Stadtgebiet Nürnberg eine deutliche Warnung heraus. „Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien“, ist darin zu lesen. Und: „Schließen Sie sofort alle Fenster und Türen.“

Katwarn-Warnung für Nürnberg: Lagerhalle in Vollbrand

Der Grund: Die Integrierte Leitstelle in Nürnberg gab die Warnung um 8.24 Uhr heraus. Demnach ist in der Conradtystraße ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Augenzeugenberichten zufolge steht sie bereits im Vollbrand. Die Rauchsäule ist in der ganzen Stadt zu sehen.

Wer Belüftungs- oder Klimaanlagen nutzt, soll diese ebenfalls sofort abstellen.

Katwarn löst für Nürnberg aus - Eine Lagerhalle steht im Vollbrand

kmm