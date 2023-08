Katwarn löst aus: Amtliche Unwetterwarnung für mehrere Landkreise in Oberbayern und München

Von: Klaus-Maria Mehr

Da braut sich was zusammen: In den Alpen bauen sich schwere Gewitter auf. Sie ziehen gen Norden nach Bayern, vor allem in den Osten des Landes.

München – Dass es bei schwüler Hitze gerne mal kracht am Abend, ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Die Intensität der Gewitter in den letzten Tagen in Bayern hatte es allerdings in sich. Aktuell liegen diverse Unwetterwarnungen der Stufe 3 von vier möglichen Stufen für Bayern vor. Außerdem gibt es eine „Vorabinformation Unwetter“ vom Deutschen Wetterdienst für den Südosten des Freistaates.

Roter Alarm für Bayern: Die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes blinkt in allen Warmfarben am Dienstagnachmittag. © DWD/Imago

Unwetterwarnung vor schweren Gewittern in weiten Teilen Bayerns

Und auch am Dienstag geht das wilde Bayern-Wetter weiter. Um 14.44 Uhr wurde eine amtliche Unwetterwarnung für Stadt und Landkreis München herausgegeben. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes im Wortlaut:

„Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.“

Auch die umliegenden Landkreise sind von der Unwetterwarnung betroffen. Die Warnung gilt bis 16 Uhr.

Unwetter-Tage in Bayern: Bereits seit Samstag immer wieder Schäden durch Gewitterzellen

In Franken wütete es bereits am Samstag – mit Folgen. Am Sonntagabend zogen dann Gewitterzellen über Südbayern, die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar die höchstmögliche Warnstufe verliehen bekamen. Auch sie forderten einiges an Schäden. Unter anderem blieben zwei Zugstrecken im Oberland länger gesperrt.

Ein havarierter Regionalzug zwischen Weilheim und Tutzing am Sonntagabend. Bis die Evakuierung der 350 Fahrgäste anlief, dauerte es Stunden. © Dominik Bartl

Unwetterwarnungen kommen nur sehr kurzfristig – jetzt gibt es eine Voraus-Warnung für heute abend

Normalerweise können die Behörden nur immer sehr kurzfristig vor einem Unwetter warnen. Die Unwetterwarnung ploppt meist erst 20 Minuten vor dem eigentlichen Ereignis auf. Das liegt daran, dass Gewitterzellen, ihr Wachstum und ihr Kurs ziemlich unberechenbar sind.

Bedrohliche Prognose: Der DWD rechnet mit schweren Unwettern in dem rot schraffierten Bereich. Heute Abend soll es losgehen. © Imago/DWD

„Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“ für Bayern

Etwas anders ist der seltene Fall einer Vorabinforamtion zu Unwettern für ein spezifisches Gebiet. Damit der DWD allerdings bereits am Nachmittag eine solche Vorab-Warnung vor Unwettern herausgibt, muss sich schon eine explosive Wetterstimmung zusammenbrauen. Dies ist heute der Fall.

Konkret gibt es eine „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“ für ganz Südostbayern vom Landkreis Miesbach über ganz Niederbayern, die südliche Oberpfalz bis hinauf in den Landkreis Schwandorf. Der DWD warnt wörtlich:

„Aus den Alpen heraus ziehen am Abend und vor allem in der ersten Nachthälfte schwere Gewitter nach Nordosten. Dabei fallen gebietsweise in kurzer Zeit bis zu 40 l/qm, lokal sind auch 60 l/qm nicht ausgeschlossen. Über mehrere Stunden können sich die Niederschläge punktuell auf bis zu 80 l/qm summieren. Dazu kann vor allem an den Alpen und im Alpenvorland größerer Hagel mit Korngrößen um 4 cm auftretren, desweiteren sind einzelne Böen um 100 km/h möglich.“

Der Warnzeitraum gilt ab 17 Uhr bis 1 Uhr morgens am Mittwoch. Wir berichten hier live, sobald eine konkrete Unwetterwarnung für Bayern herausgegeben wird.

