KATWARN-Warnung vor Extremwetter in Bayern - „Alarmstufe Rot“ in acht Landkreisen

Katwarn hat eine Warnung für Teile Bayerns. Auch der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Was der Sturm fürs Bayern-Wetter bringt im Überblick.

Die Warn-App Katwarn hat eine Warnung für Bayern.

hat eine Warnung für Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für Bayern ausgesprochen.

(DWD) hat eine für Bayern ausgesprochen. Eisregen, Glätte und starke Windböen treffen bald im Freistaat ein.

München - Ob der lang ersehnte Schnee nun endlich kommt? Wohl eher nicht, wenn man nach dem Deutschen Wetterdienst geht. Dafür ziehen bald Eisregen, Graupel und starke Windböen über Bayern. Der Deutsche Wetterdienst hat per App „Katwarn“ ausgelöst. Acht Landkreise in Alpennähe sind besonders betroffen.

Katwarn warnt darin vor „Extremwetter“ in Bayern. Orkanböen sind in höheren Lagen möglich.

„Katwarn“-Alarm: Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Unwettern in Bayern

Die Warnung kommt vom Deutschen Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag, 28. Januar, vor Sturmböen mit hohen Geschwindigkeiten.

Diese können bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Vor allem die Ortschaften in Bayerns Süden sind betroffen. Dort erwartet der DWD oberhalb von 1500 Meter sogar orkanartige Böen mit 100 Kilometer oder auch 120 Kilometer pro Stunde. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, teilten die Meteorologen auf der Website des DWD mit. Betroffen sind vor allem die Landkreise Oberallgäu, Marktoberdorf, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, Miesbach, Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land.

Die Warnung gilt den gesamten Dienstag (28. Januar).

Das Wetter in Deutschland lässt sich als Durchschnitt vieler Werte beschreiben: Temperaturen, Niederschlag, Windstärke, Sonnenstunden und mehr.*

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis in Niederbayern und in Alpentälern

Doch nicht nur am Alpenrand wird es laut DWD ungemütlich, in ganz Bayern soll sich die Lage ändern. Vor allem in Niederbayern und in Alpentälern ist Glatteis durch gefrierenden Regen möglich. Auch Gewitter können auftreten. Die Temperaturen bleiben jedoch mild. Drei bis neun Grad erwartet der DWD.

Am nächsten Tag, Mittwoch, 29. Januar, soll es immer noch stark bewölkt bleiben. Starke Böen ziehen weiterhin übers Land. Die Sonne scheint nur in vereinzelten Teilen Bayerns.

Schnee oder doch kein Schnee? Schneeprognosen und Schneevorhersagen sind für einige Winterfans oft enttäuschend. Woran liegt das eigentlich?*

Video: Tornadogefahr am Dienstag - Wintersturm bringt Sturmböen bis 100 km/h

Hinweis: ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie ins besondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien.

Das Wetter in München und Bayern mit den Wetteraussichten für die nächsten Tage auf merkur.de.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.