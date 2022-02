Nach Pizza-Überraschung von beliebter Marke - Bayerischer Fan mit Forderung an Kaufland: „Ihr habt einen Auftrag“

Von: Katarina Amtmann

Ein Kunde aus Bayern hat einen Wunsch an Kaufland geäußert. © IMAGO / Sven Simon

Dr. Oetker Pizza machte auf Twitter kürzlich eine Ankündigung, die die Fans begeisterte. Ein Follower aus Bayern hat deshalb sofort eine knallharte Forderung an Kaufland geäußert.

München - Es ist eine Diskussion, die die Twitter-Gemeinde seit langer Zeit fest im Griff hat: Die Fischstäbchenpizza. Ein Thema, das offenbar schon drei Jahre die Gemüter erhitzt. Aber der Reihe nach. Twitter-Nutzer Andreas forderte immer wieder eine Fischstäbchenpizza von Dr. Oetker. Irgendwann reagierte auch das Unternehmen auf die Hartnäckigkeit und es entwickelte sich ein munteres Hin und Her zwischen beiden Seiten.

Dr. Oetker kündigt Fischstäbchenpizza an: Fan aus Bayern mit Knallhart-Forderung an Kaufland

Mitte Februar kündigte Dr. Oetker die Fischstäbchenpizza dann doch tatsächlich an. Doch das Unternehmen stellte direkt klar: „Nur zur Sicherheit: Das heißt jetzt übrigens NICHT, dass jeder seinen Willen bekommt, der uns nur lange genug nervt. Schont eure Ressourcen.“ Und direkt an Andreas gerichtet gab es ein „Danke“ für die vergangenen drei Jahre: „Hoffentlich bist du jetzt glücklich. Und nicht überheblich werden.“

Aber nicht nur Andreas war glücklich. „Das war das beste Ende unserer Quarantäne“ schreibt eine Nutzerin und gibt an, sich den Verkaufstag direkt im Kalender notiert zu haben. Eine weitere Person ergänzte bereits letzte Woche direkt an die Supermarkt-Kette Kaufland gerichtet: „Ihr habt einen Auftrag. Und ich will in meinem Dorf im tiefen Bayern am 1.4 auch Fischstäbchenpizza-Frühstück machen können.“

Aprilscherz oder nicht? Fischstäbchenpizza bei Kaufland?

Die Supermarktkette selbst hat auf die Knallhart-Forderung noch nicht reagiert. Ob die Fischstäbchenpizza aber wirklich im Handel erscheint? Als Termin nennt Dr. Oetker immerhin den 1. April, versichert aber: „Kein Scherz, versprochen.“ (kam)

