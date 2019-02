Zwei Tage nach Führerscheinprüfung: Bikerin verunglückt bei Überholmanöver

Sie wollte ihren neuen Führerschein offenbar mit einer Spritztour durch die Sonne feiern - doch dieser Ausflug endete für eine 38 Jahre alte Motorradfahrerin dramatisch.

Bad Abbach-Alkofen - Eine Motorradfahrerin ist bei Bad Abbach-Alkofen im Landkreis Kehlheim schwer verunglückt. Nach ersten Informationen soll sie erst zwei Tage zuvor ihre Führerscheinprüfung bestanden haben.

Unfall auf B16 bei Bad Abbach-Alkofen: Überholmanöver geht schief

Die Frau war am Montagabend gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit zwei anderen Motorradfahrern auf der B16 in Richtung Ingolstadt unterwegs. Zwischen Lengfeld und Alkofen kam es zu einem folgenschweren Überholmanöver: Die drei Biker überholten einen Lastwagen - doch die Frau, die als letzte in der Kolonne fuhr, schaffte es nicht rechtzeitig, den Lkw zu überholen und touchierte drei entgegenkommende Autos und stürzte von ihrem Motorrad auf die Fahrbahn. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu, laut pnp.de bestehe allerdings keine Lebensgefahr.

Unfall auf B16 bei Bad Abbach-Alkofen: B16 gesperrt

Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Unfallort, die B16 musste gesperrt werden. Die Sperrung bestand bis in den späten Abend.

Auf der A8 hatte sich vergangene Woche im Landkreis Rosenheim ein schwerer Unfall ereignet. Mehrere Fahrzeuge waren darin verwickelt, ein Rettungshubschrauber musste landen.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Bamberg ist ein Radfahrer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Nur keiner weiß, wer der Mann war.

