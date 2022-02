Keine Anklage gegen Der dritte Weg nach Demo mit Kunstblut

Fünf Monate nach einer provokanten Demonstration der rechtsextremen Splitterpartei Der Dritte Weg in Würzburg hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. „Eine pietätlose und geschmacklose Darstellung stellt nicht in jedem Falle auch eine strafbare Handlung dar“, teilte die Behörde mit. Die Inszenierung am 18. September 2021 sei nicht strafbar gewesen.

Würzburg - „Das Verfahren musste deshalb eingestellt werden.“

An dem damaligen Samstag hatten in Würzburg etwa 20 mutmaßliche Parteianhänger mit drei abgelegten Strohpuppen, beschmiert mit Kunstblut, demonstriert. Das geschah knapp drei Monate nach der Messerattacke eines Migranten mit drei toten Frauen in der Mainstadt. Der womöglich psychisch kranke Somalier hatte am 25. Juni 2021 in der Innenstadt auf mehrere Menschen eingestochen. Nach der Inszenierung hatte die Behörde nach mehreren Anzeigen Ermittlungen aufgenommen und etwa die Vorwürfe der Volksverhetzung sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten überprüft.

Zu sehen war bei der Veranstaltung auch ein Plakat mit den Bildern der damaligen Kanzlerkandidaten beziehungsweise -kandidatin, Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD), dazu der Schriftzug „Schön bunt hier“. Auf einem Wagen war zu lesen „Reserviert für Volksverräter“. Rund 200 bis 300 Gegendemonstranten gingen dagegen laut Polizei auf die Straße.

Die Staatsanwaltschaft teilte als Begründung für die Einstellung der Verfahren mit: „Entscheidend für dieses Ergebnis ist, dass bei mehreren möglichen Deutungsvarianten alle nicht strafbaren Deutungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden müssen.“ Dies sei in diesen Fällen nicht möglich.

Laut Staatsanwaltschaft wollte die Partei nach eigenen Angaben mit den Strohpuppen darauf hinweisen, dass die Politik ihrer Verantwortung im Umgang mit straffällig gewordenen Ausländern, dem Schutz der (inländischen) Bevölkerung, dem Asylrecht und der Einwanderung nicht gerecht werde. „Diese - straflose - Deutungsvariante konnte gerade nicht ausgeschlossen werden.“

Auch zusammengesehen mit dem Transparent „Reserviert für Volksverräter“ seien die Ermittler nicht zu einer anderen Einschätzung gekommen. „Allein die Verwendung eines Begriffes, der auch während der Herrschaft des Nationalsozialismus Verwendung fand, begründet noch keine Strafbarkeit.“

Dass die Partei die rassistische Botschaft übermitteln wollte, Migranten neigten grundsätzlich zu Gewalttaten wie der vom 25. Juni 2021, „kann der Inszenierung jedenfalls nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit entnommen werden, auch wenn die Vermutung für einen neutralen Betrachter jedenfalls nicht fernliegt, dass es der Partei gerade auf eine solche Botschaft ankam“. dpa