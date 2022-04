Keine Großstaus: Weniger Verkehr auf Autobahnen als üblich

Teilen

Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen der Corona-Pandemie verzichteten viele Deutsche in den vergangenen beiden Jahren auf den Osterurlaub im Süden. Auch in diesem Jahr läuft der Verkehr zu Beginn der Ferien vergleichsweise ruhig.

München - Zu Beginn der Osterferien sind auf Bayerns Autobahnen auch in diesem Frühjahr anscheinend weniger Urlauber in den Süden gefahren als in den Jahren vor der Pandemie. Der Reiseverkehr sei nicht so stark wie aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt, sagte ein Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen am Samstag. Trotz Schneefalls in der Nacht zum Samstag sei nichts Dramatisches passiert, da der Schnee nicht lange liegen blieb.

Bei der Autobahnpolizei in Memmingen hieß es, dass es Richtung Süden viel Verkehr gebe, die große Blechlawine sei aber heuer nicht da. Demnach gab es auch dort keine größeren Staus oder Unfälle. Der Schnee in der Nacht sei geräumt worden und habe kein größeres Chaos verursacht.

Der ADAC rechnet für die Osterferien insgesamt aber mit deutlich mehr Urlaubsverkehr als in den beiden vergangenen Jahren, da es kaum noch Corona-Einschränkungen gibt: „Daher wird die Stausituation angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten“, teilte der ADAC in München auf Anfrage mit.

Der hohe Spritpreis dürfte Verwandtenbesuche, Ausflugsfahrten und Kurztrips kaum beeinträchtigen. „Gründonnerstag war im Jahr 2019 einer der fünf staureichsten Tage des Jahres, auch in diesem Jahr werden an diesem Tag (14. April) Pendler auf dem Heimweg und Autofahrer auf dem Weg zu ihren Familien oder Verwandten sein“, erwartet der ADAC. Ebenfalls etwas mehr Verkehr erwartet der Verein auch am Ostermontag. Am Ostersonntag dagegen dürfte es ruhiger zugehen.

Verzögerungen sollten Osterurlauber laut ADAC auch auf den klassischen Auslandsstrecken einkalkulieren: Dazu zählen die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthard-Route in der Schweiz. dpa