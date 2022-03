Audi fängt nach Unfall Feuer: Keine Chance für Ersthelfer - Fahrer verbrennt

Von: Jennifer Battaglia

Nahe Kelheim ist ein Mann nach einer Kollision in seinem Wagen verbrannt. © Malte Christians

Ein Mann aus dem Landkreis Regensburg ist in seinem Auto verbrannt. Sein Wagen hatte nach einer Kollision mit einem betonierten Wasserdurchlauf Feuer gefangen.

Kehlheim - Auf der Staatsstraße 2233 zwischen Kelheim und Irlerstein kam es am Dienstagnachmittag (29. März 2022) gegen 15.45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Dabei kam ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg auf tragische Weise ums Leben.

Tödlicher Unfall bei Kelheim: Mann verbrennt nach Kollision in seinem Auto

Der Mann überholte mit seinem Audi kurz nach dem Ortsausgang von Kehlheim einen weiteren Pkw. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei verlor der 37-Jährige beim Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Graben mit einem betonierten Wasserdurchlauf. Eine Berührung zwischen dem Audi und dem weiteren Pkw kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Aufgrund des Unfalls fing der Audi Feuer und brannte laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern komplett aus. Besonders tragisch: Mehrere Ersthelfer versuchten noch den Mann aus seinem brennenden Fahrzeug zu retten, was jedoch nicht möglich war. Der Audi-Fahrer verbrannte.

Tödlicher Unfall bei Kelheim: Ersthelfer erleiden Verbrennungen an Händen

Durch die Rettungsversuche erlitten die Ersthelfer zum Teil Verbrennungen an den Händen. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Helfer. Am Unfallort waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehren Kelheim und Ihrlerstein. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf circa 45.000 Euro geschätzt. Wegen des Unfalls war die Staatsstraße 2233 am Dienstag zwischen Kelheim und Ihrlerstein für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Auf Nachfrage von Merkur.de gibt das Polizeipräsidium Niederbayern an, dass der Fahrer die Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht an den Streckenabschnitt angepasst hatte. Auf der Fahrbahn konnten keinerlei Bremsspuren gefunden werden. (jb)