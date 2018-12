Paketbote blockiert Einbahnstraße: Autofahrer beschweren sich - und ernten kuriose Reaktion

Was soll das?

Der Paketdienst ist von Berufswegen unterwegs. Wenn der immer wieder zurück ins Auto steigen muss, nur weil Hinz und Kurz möglichst sofort die Fahrt fortsetzen wollen, dann braucht er fünfmal so lange für seine Tagesfahrt wie normal. Ob das die Hirnis in ihren Pkws ignorieren oder vielleicht einfach nicht daran denken, lasse ich mal so in der Luft stehen. Letztens musste ich auch in einem Parkplatz warten, dass ich rauskam, weil ein Paketdienst sich genau hinter mein Auto gestellt hat und in zwei Häusern die Pakete ablieferte. Habe ich mich aufgeregt... Nein. Ich habe die Ruhepause genossen (war vorher zwei Strassen weit zur Bank gegangen, weil man sonst keinen Parkplatz bekam) und habe Musik gehört.