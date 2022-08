Mann stirbt bei Wohnungsbrand im Allgäu – sieben Menschen verletzt und obdachlos

Von: Thomas Eldersch

Zu einem schweren Wohnungsbrand kam es Dienstagnacht in Kempten. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Retter eine Leiche in der Brandwohnung.

Kempten – In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich in Kempten ein schwerer Wohnungsbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Einsatzort und konnten das Feuer letztendlich unter Kontrolle bringen. Als sie die betroffene Wohnung inspizierten, entdeckten sie einen leblosen Körper.

Wohnungsbrand in Kempten: Feuerwehr entdeckt Männerleiche

Gegen 23.40 Uhr traf der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein, schreibt das Polizeipräsidium Schwaben Süd in seiner Pressemitteilung. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand in der Ludwigstraße in Kempten. Die Anrufer meldeten eine große Rauchentwicklung aus dem obersten Stockwerk des Hauses. Sofort machten sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei auf zum Einsatzort. Dort stellten sie fest, dass bereits Flammen aus dem Fenster im Dachgeschoss züngelten.

Als das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte die Brandwohnung und entdeckten dort die Leiche eines Mannes. Die Polizei geht davon auf, dass es sich um den 57-jährigen Wohnungsbesitzer handelt. Wie der Mann genau starb, ist noch unklar. Eine Obduktion soll hier Klarheit bringen. Diese wurde bereits von der Staatsanwaltschaft Kempten angeordnet. Außerdem soll ermittelt werden, wie es zu dem Brand gekommen ist. Ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamts wird in dieser Sache zusammen mit der Kriminalpolizei Kempten ermitteln.

Nach Wohnungsbrand in Kempten: Sieben Menschen obdachlos

Bei dem Brand wurden sieben weitere Personen im Haus verletzt. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten aber bereits im Laufe der Nacht das Klinikum wieder verlassen.

Erst in den Morgenstunden waren alle Glutnester gelöscht und das Feuer unter Kontrolle gebracht. Das Mehrparteienhaus ist jetzt unbewohnbar. Der abgebrannte Dachstuhl muss aus Sicherheitsgründen abgetragen werden. Am Haus entstand ein enormer Wasserschaden. Vorsichtigen Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden im siebenstelligen Bereich. Die Stadt Kempten stellte den Hausbewohnern jetzt andere Unterkünfte zur Verfügung. (tel)

