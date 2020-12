Senior will Guthabenkarten für viel Geld kaufen: Kassiererin wird hellhörig - und bewahrt ihn vor Schlimmerem

Ein unbekannter Anrufer gaukelte einem Mann (83) einen Lotto-Gewinn vor. Allerdings soll der 83-Jährige vorher zahlen - mit Google-Play-Karten. Doch eine Kassiererin wurde hellhörig.

Kempten - Am Mittwochnachmittag (2. Dezember) informierte die Kassiererin eines Drogeriemarktes die Polizei. Ein älterer Mann wollte Google-Play-Karten im Wert von mehreren Hundert Euro kaufen. Die Frau bewahrte den Senior (83) damit vor einem fortgesetzten Betrug, wie die Polizei mitteilte.

Telefonbetrug in Kempten: Unbekannter gaukelt Senior Lotto-Gewinn vor

Es stellte sich heraus, dass ein Unbekannter telefonisch Kontakt zu dem 83-Jährigen aufgenommen und ihm einen Lotto*-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro versprochen hatte. Allerdings müsse der Mann zuvor eine Steuer in Höhe von 4000 Euro zahlen. Diese solle er in Form von Google-Play-Karten begleichen.

Bis zum Ansprechen durch die Kassiererin hatte der ältere Herr bereits Karten im Wert von 2500 Euro erworben. Er hatte auch bereits telefonisch die Codes zweier Karten im Wert von insgesamt 1000 Euro an den unbekannten Täter herausgegeben. „Hätte die Angestellte des Drogeriemarktes nicht so umsichtig reagiert und den älteren Herrn auf die Vielzahl der Karten und deren hohe Beträge angesprochen, wäre ihm ein noch deutlich höherer Schaden entstanden“, teilte die Polizei mit.

Telefonbetrug in Bayern: Masche ist der Polizei bekannt

Die Vorgehensweise ist der Polizei bestens bekannt: Ein Anrufer meldet sich mit „der freudigen Ankündigung eines Gewinns“ und spielt auf Gewinnspielteilnahmen der Angerufenen in der Vergangenheit an. Durch geschickte Gesprächsführung vermitteln sie, „dass nur noch eine Hürde zwischen den Angerufenen und dem Gewinn steht: die vermeintlichen Gebühren, Steuern oder Notarkosten“. Das erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung. Doch: „Die entsprechenden Gewinne existieren nicht, die Gebühren werden über anonyme Bezahlmethoden sofort transferiert - meist ins Ausland.“

Allein in der Stadt Kempten und im Landkreis Oberallgäu erbeuteten Anrufbetrüger mit der Masche in diesem Jahr bereits rund 37.000 Euro.

Betrug mit vermeintlichem Lotto-Gewinn - Polizei rät: „Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon“

Die Polizei rät:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie* teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

•Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen zu dem Thema.

•Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren.

•Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

•Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

•Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich seine Antworten.

Weitere Hinweise gibt es unter www.polizei-beratung.de

Betrug mit vermeintlichem Lotto-Gewinn: Appell an Mitarbeiter von Geschäften und Tankstellen

Die Polizei bittet auch darum, dass Mitarbeiter von Geschäften, Tankstellen und Geldinstituten, in denen Guthabenkarten verkauft werden, hellhörig zu werden, wenn ältere Menschen diese erwerben wollen. „Sie sollten sie darauf hinweisen, dass sie eventuell Opfer einer Betrugsmasche geworden sind und ebenfalls sollte über Notruf die Polizei benachrichtigt werden.“ (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

