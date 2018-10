Polizei ertappt Pärchen beim Autoknacken - dann stellt sich raus, wen sie da vor sich hat

Die Kemptener Polizei hat ein Paar dabei erwischt, wie es ein Auto knackte. Dann stellte sich heraus, wer genau den Beamten da ins Netz gegangen war.

Kempten - Auf frischer Tat hat die Polizei in Kempten ein Pärchen beim Knacken eines Autos ertappt und so wohl eine ganze Serie gestoppt. Die 42 Jahre alte Frau und der 48 Jahre alte Mann sollen seit Ende Juli in Kempten und der Gemeinde Waltenhofen 63 Autos aufgebrochen haben, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Die mutmaßlichen Täter verursachten demnach etwa 20.000 Euro Schaden und entwendeten Geld und Gegenstände im Wert von etwa 4000 Euro. Sie schlugen die Scheiben ein und stahlen dann Wertgegenstände. In der vergangenen Woche habe dann ein Passant bemerkt, wie zwei mit Kapuzenpullovern bekleidete Menschen mit Taschenlampen in Autos leuchteten, berichtete die Polizei. Die Beamten griffen zu und nahmen die beiden fest. Ein Richter erließ Untersuchungshaftbefehl.

dpa