Skischaukel vor überraschendem Aus: Fehlte eigentlich das Geld?

Das umstrittene Bauprojekt einer Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu steht offenbar vor dem Aus.

Kempten/München - Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits am Freitag in München mit kommunalen Vertretern und Befürwortern über das weitere Vorgehen beraten. Für 11.00 Uhr hat die Staatskanzlei zu einer Pressekonferenz geladen, über die konkrete Stoßrichtung des Treffens wollte eine Sprecherin aber am Donnerstag auf dpa-Anfrage zunächst nichts sagen.

Über die Gründe für das dann - wenn es so kommt - überraschende Aus der Skischaukel wird bereits hinter den Kulissen eifrig spekuliert. Aus der CSU hieß es am Donnerstag, die kommunalen Vertreter hätten wohl Zweifel bekommen, nachdem es im Januar nicht weit entfernt vom Riedberger Horn einen Erdrutsch gegeben hatte. Von anderen Stellen ist zu hören, dass es Probleme bei der Finanzierung des Projektes gebe.

Bereits im Januar wurde eine Umfrage zum Thema Skischaukel durchgeführt. Das Votum der Bayern war damals mehr als eindeutig.

