Kiloweise Marihuana im Kofferraum

Hösbach - In Unterfranken sind der Polizei zwei mutmaßliche Drogenhändler ins Netz gegangen. In deren Auto fanden die Beamten zwei Kilogramm Marihuana.

Fein säuberlich in zwei Tüten verpackt haben die beiden Männer das Rauschgift im Kofferraum ihres Wagens transportiert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Am Sonntag wurden die zwei mutmaßlichen Drogenhändler auf einem Autobahnparkplatz an der A 3 bei Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) von einer Streife kontrolliert.

Wie die Beamten mitteilen, fanden sie fast zwei Kilogramm Marihuana. Beide Fahrzeuginsassen stammen aus dem Raum Nürnberg. Sie wurden festgenommen. Wegen des dringenden Verdachts des Drogenhandels wurde Haftbefehl gegen sie erlassen.

dpa/lby

Rubriklistenbild: © dpa