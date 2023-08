„Steuern ungebremst auf nächste Katastrophe zu“: Kinderarzt schlägt wegen RS-Virus Alarm

Von: Felix Herz

Teilen

Bereits im Sommer sorgt das RS-Virus für Not auf vielen der chronisch überlasteten Kinderintensivstationen. Ein Kinderintensivmediziner aus Augsburg schlägt mit Blick auf den Winter nun Alarm. (Symbolbild) © localpic / IMAGO

Das RS-Virus kann vor allem bei Kindern für schwere Verläufe sorgen. Sie brauchen dann ein Bett in einem Krankenhaus – doch genau hier fangen die Probleme schon an.

Augsburg – Bereits im Winter des letzten Jahres sorgte die übliche RS-Welle für Überlastung der sowieso schon wenigen Betten auf Kinderintensivstationen. Besonders häufig traf es dabei Kleinkinder und Säuglinge, auch Corona hat die Situation deutlich verschärft. Im Sommer nun stellt das RS-Virus keine große Herausforderung dar, doch die Intensivstationen in Bayern sind trotzdem überlastet. Mit Blick auf den Winter schlug jetzt ein Kinderintensivmediziner Alarm – mit drastischen Worten.

Kinderarzt schlägt Alarm: Dramatische Überlastung im Winter wegen RS-Virus

„Wir steuern ungebremst auf die nächste Katastrophe zu“, sagte der Kinderintensivmediziner und Präsident der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Florian Hoffmann, der Augsburger Allgemeinen. Das Problem: Bereits im letzten Winter waren zahlreiche Kinderintensivstationen in Bayern wegen des RS-Virus überlastet, schwer kranke Kinder mussten über hunderte Kilometer in andere Kliniken transportiert werden. In Notaufnahmen warteten Eltern und Kinder teils stundenlang.

Und laut Hofmann seien viele Kinderintensivstationen nun schon im Sommer überlastet. Ein Blick ins Intensivregister zeige, dass die Ampel bei derzeit zwölf bayerischen Kinderkliniken von Aschaffenburg über München und Memmingen nach Passau auf Rot stehe. Heißt: Dort arbeitende Ärzte weisen darauf hin, dass im Haus eigentlich kein Platz mehr für neue Patienten sei. Kommt im Winter also eine weitere RS-Welle, träfe dies die Kinderintensivstationen hart. „Eltern werden wieder tagelang in Notaufnahmen schlafen müssen und ihre Kinder weite Wege in Kauf nehmen, um ein freies Bett zu finden“, so Hoffmann.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Divi-Präsident schlägt Alarm: Soforthilfe des Bundes sei nicht angekommen

Die Soforthilfe in Höhe von 300 Millionen Euro, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im vorigen Jahr locker gemacht hatte, sei in den Abteilungen quasi nicht angekommen, beklagt Divi-Präsident Hoffmann. In den kommenden beiden Jahren stehen für die Kinder- und Jugendmedizin wieder 300 Millionen Euro bereit, teilte das Gesundheitsministerium nun mit.

Zudem verweist es auf die Krankenhausreform, die für die Kinder- und Jugendmedizin ein zusätzliches Budget vorsehe. Die nähere Ausgestaltung werde im Rahmen des über den Sommer zu formulierenden Gesetzentwurfs erarbeitet. (fhz mit Material von dpa)

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.