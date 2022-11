Anwohner hört Mädchen um Hilfe schreien: Meterhohe Flammen in Kindereinrichtung

Von: Tanja Kipke

Teilen

Aus mehreren Fenstern schlugen in der Nacht meterhohe Flammen. Zehn Kinder wurden evakuiert. © Berufsfeuerwehr Würzburg Facebook

Ein Brand in einer Würzburger Sozialeinrichtung beschäftige in der Nacht auf Montag die Berufsfeuerwehr. Dank eines Anwohners konnten alle Kinder gerettet werden.

Würzburg – Das Feuer brach wohl gegen 1 Uhr in der Kinder- und Jugendsozialeinrichtung in Würzburg aus. „Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen die Flammen mehrere Meter hoch aus dem dritten Stock des Hauses in der Lindleinstraße und griffen auf das Dach über“, teilt die Polizei am Montag mit. Zehn Kinder und mehrere Mitarbeiter mussten evakuiert werden, sechs Personen seien leicht verletzt worden. Dass nicht mehr passierte, ist wohl auch einem Anwohner zu verdanken.

Brand in Kindereinrichtung: Anwohner hört Hilferufe und alarmiert Feuerwehr

Laut Polizei wurde der Mann durch Hilferufe eines Mädchens auf den Brand aufmerksam. Durch einen Blick aus dem Fenster konnte er bereits erste Flammen in einem Zimmer der Einrichtung erkennen. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Integrierte Leitstelle löste dann den Großeinsatz aus. „Aus bislang ungeklärter Ursache ist es dem Sachstand nach in der Clearingstelle der Kinder- und Jugendhilfe im dritten Stock des Gebäudes zu einem Feuer gekommen“, heißt es weiter. Nach der Evakuierung wurden die Kinder in verschiedene Einrichtungen der Stadt gebracht.

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern und hatte den Brand gegen 2 Uhr unter Kontrolle, bis 5 Uhr waren die Einsatzkräfte noch mit den Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Brandursache und Schadenshöhe ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlung, welche die Kriminalpolizei Würzburg übernahm. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aber wohl im hohen sechsstelligen Bereich liegen. (tkip)

In Nürnberg löste vor ein „Flammeninferno“ vor rund zehn Tagen sogar die Warnapps KATWARN und NINA aus. Eine Halle und mehrere Gebäude brannten licherloh.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.