BMW gerät ins Schleudern und hebt ab: Auto kracht in angrenzenden Wald - Fahrer tot

Auf der A9 hat sich am Samstagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein BMW kam ins Schleudern und flog daraufhin in einen Wald - der Fahrer starb.

Kipfenberg - Am Samstagvormittag kam es auf der A9 in Fahrtrichtung München zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Nürnberger mit seinem BMW die A9. Das teilte die Polizei mit.

Im Bereich des Kindinger Berges kam er bei feuchter Fahrbahn ins Schleudern. Das Heck brach aus, dadurch kam der Fahrer nach links ins Bankett. Das Heck brach erneut nach rechts aus und das Auto kam über alle drei Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf einem Erdwall auf, woraufhin er abhob und im angrenzenden Wald durch die Kollision mit mehreren Bäumen zum Stehen kam.

Dramatische Bilder: BMW gerät ins Schleudern und hebt ab - Auto kracht in angrenzenden Wald Zur Fotostrecke

A9/Kipfenberg: Fahrer stirbt bei Kollision mit Bäumen

Der Fahrer wurde tödlich verletzt, die Beifahrerin (34) kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Totalschaden, dieser wird auf 45.000 Euro geschätzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat einen Gutachter zur Unfallstelle beordert.

Immer wieder passieren schlimme Unfälle, daher geben Sie gut Acht: Der Fahrer eines Supersportwagens verlor auf der A95 die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum. Er starb dabei, der Beifahrer wurde herausgeschleudert. (Merkur.de*) Auch auf der Staatsstraße 2095 hat sich ein tödlicher Unfall ereignet - ein Mann starb, als er mit seinem Wagen gegen einen Baum krachte. Schwer verletzt wurden drei junge Männer bei einem Unfall zwischen Babensham und Wasserburg. Ihr Wagen raste mit hohem Tempo gegen einen Baum.