Party-Spiel geht mächtig schief: Plötzlich steckt ein Nagel im Auge eines 21-Jährigen

Kirchberg im Wald - Ein Spiel nahm für einen 21-Jährigen ein schlimmes Ende. Er hat sich dabei schwer verletzt.

Bei einer privaten Geburtstagsfeier im niederbayerischen Kirchberg im Wald schlug ein 18-Jähriger gerade bei einem Spiel Nägel in einen Baumstamm. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 21-Jährige stand dabei in der Nähe.

Als der 18-Jährige einen weiteren Nagel mit dem Hammer in den Baumstamm schlagen wollte, passierte das Unglück. Ein Nagel prallte ab und blieb im Auge des 21-Jährigen stecken.

„Als sich der Verletzte den Nagel aus dem Auge zog, fing dieses stark an zu bluten“, teilte die Polizei mit. Der junge Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Spiel am Samstag ging es den Angaben zufolge darum, den Nagel mit so wenigen Schlägen wie möglich im Stamm zu versenken.

