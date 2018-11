Hoher Schaden: Feuer zerstört Einkaufsmarkt 

Ein Feuer hat einen Einkaufsmarkt in Kirchdorf (Landkreis Rottal-Inn) zerstört. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Kirchdorf am Inn - In einem Einkaufsmarkt im Landkreis Rottal-Inn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe die Kaufhalle völlig zerstört und einen Schaden von geschätzt einer Million Euro verursacht, teilte die Polizei mit.

Fotostrecke: Feuer wütet in Einkaufsmarkt Zur Fotostrecke

Da der Markt bereits geschlossen hatte, wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht geklärt. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Ein technischer Defekt könne aber nicht ausgeschlossen werden.

dpa

