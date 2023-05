Aus Unachtsamkeit: Reisebus prallt auf A7 gegen Leitplanke – 30 Jugendliche aus Italien an Bord

Der Reisebus war von Italien nach Nordrhein-Westfalen unterwegs, als er auf der A7 von der Fahrbahn abkam. Im Bus saßen rund 30 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. (Symbolbild: Imago) © Arnulf Hettrich/Imago

Mächtig Glück hatten etwa 30 Jugendliche aus Italien. Ihr Reisebus ist am Freitagmorgen auf der A7 bei Schwaben ins Schleudern gekommen. Die Insassen blieben unverletzt.

Kirchdorf/Iller – Der Reisebus war von Caltrano im nördlichen Italien nach Bottrop in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam der Busfahrer aber am Freitag, 26. Mai, gegen 6 Uhr bei Kirchdorf an der Iller, wo die A7 parallel zur Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg verläuft, von der Fahrbahn ab.

Nach Angaben der Polizei war die Ursache dafür Unachtsamkeit vonseiten des Fahrers. Demnach kam der Bus ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke, bevor der Busfahrer das Fahrzeug schließlich zum Stehen bringen konnte.

Die Insassen, rund 30 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren sowie drei ältere Begleiter, blieben dabei glücklicherweise unverletzt.

Da die Polizei keine Verstöße gegen die Lenkzeiten feststellte und der Fahrer keine gesundheitlichen Einschränkungen hatte, durfte die Gruppe später weiterfahren. Der Sachschaden an dem Bus blieb mit etwa 5000 Euro überschaubar. (dpa)

Erst kürzlich geschah auf der A12 ein fürchterlicher Reisebus-Unfall. Dabei gab es fast 60 Verletzte.

