Von München kommend: Auto kracht frontal in Lkw - Zwei Menschen sterben

Von: Katarina Amtmann

Die zwei Personen in dem Auto starben bei dem Unfall. © fib

Ein Auto geriet bei Kirchdorf am Inn auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Lkw. Für die zwei Personen im Mazda kam jede Hilfe zu spät.

Kirchdorf – Bei Kirchdorf (Landkreis Rottal-Inn) hat sich am Freitag, 26. August, gegen 6.50 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Kirchdorf/Bayern: Dachauer Auto kracht in Lkw - zwei Tote

Das Unglück zwischen einem Auto und einem Lkw geschah auf der B12 in Höhe Kirchdorf am Inn, kurz vor dem Grenzübergang nach Österreich

Ein Mazda, welcher mit einer 68-jährigen Frau und einem 73-jährigen Mann aus dem Landkreis Dachau besetzt war, fuhr von München kommend auf der B12 in Richtung Österreich. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Mazda auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden österreichischen Lkw. Die zwei Insassen des Autos wurden dabei getötet. Der Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock, er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Auto fängt nach Unfall Feuer - Sperrung nach Unfall in Bayern

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Das Auto hatte direkt nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

„Die B12 ist aktuell im Bereich München Fahrtrichtung Österreich gesperrt, sowie ein kurzer Teil der Spange nach der Abzweigung Richtung Passau. Es kommt entsprechend zu Behinderungen“, so die Polizei - Stand 10 Uhr. Der Hauptverkehr von Österreich in Richtung Passau, sowie von Passau in Richtung München ist nicht betroffen.

„Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige Angaben machen kann, die zur Klärung des Unfallablaufes beitragen können, wird gebeten sich bei der PI Simbach unter der 08571/9139-0 zu melden“, heißt es in einem Zeugenaufruf der Polizei. (kam)

