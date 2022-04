Kircher zu Wechselfehler: „Fauxpas des Schiedsrichterteams“

Schiedsrichter Knut Kircher sitzt in seinem Zuhause. © picture alliance / dpa/Archivbild

Nach dem Wechselfehler des FC Bayern München beim 4:1 in Freiburg hat Knut Kircher als Schiedsrichter-Beobachter des Deutschen Fußball-Bundes das Gespann um Christian Dingert in die Pflicht genommen. „Das ist ein Fauxpas des Schiedsrichterteams, der so nicht passieren darf, wenn man die Spielleitung bis zum Ende konzentriert durchbringen will“, sagte Kircher bei „SWR Sport am Sonntag“.

Stuttgart - Bei einem Doppelwechsel hatte Bayern-Spieler Kingsley Coman wohl wegen der Anzeige einer falschen Trikotnummer das Feld nicht verlassen. Gleichzeitig waren aber zwei Profis des Tabellenführers der Bundesliga auf das Feld gelaufen. Erst nach fast 20 Sekunden kam es zur Unterbrechung und Klärung der Verwirrung.

„Die Auswechselvorgänge lagen nicht in der Zuständigkeit des FC Bayern, sondern das ist ein Auswechselvorgang, den das Schiedsrichtergespann zu überwachen hat“, sagte Kircher. „Das ist einfache Mathematik, und da gilt es dementsprechend konzentriert zu Werke zu gehen. Das ist aber dann nicht nur dem vierten Offiziellen ins Hausaufgabenheftchen zu schreiben, sondern da hat ein Assistent auch mitzuschauen.“ Letztendlich sei es dann eine Teamleistung oder eine Fehlleistung, die zum Chaos geführt habe, meinte Kircher.

Die Verantwortlichen des SC Freiburg prüfen einen Einspruch, der bis diesen Montag um Mitternacht eingelegt werden müsste. Sollten die Freiburger davon absehen, wird auch der DFB nicht tätig werden.

Kircher glaubt aber, dass auch ein Protest wenig erfolgversprechend wäre, „weil in diesen knapp 20 Sekunden, in denen der Spieler Coman auf dem Feld war, er zwar den Ball berührt hat. Er hat aber kein Tor verhindert und auch kein Tor geschossen“, sagte der frühere FIFA-Schiedsrichter.

Somit habe der Franzose beim Stand von 3:1 nicht wirklich ins Spiel eingegriffen. „Deshalb glaube ich, dass ein Einspruch nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Dass jedoch der SC Freiburg erwägt, einen Protest einzulegen, könnte ich verstehen“, sagte Kircher. dpa