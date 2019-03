Fahrer verliert Kontrolle: Transporter kippt auf Autobahn um - Gaffer sorgen für unfassbare Szenen 

Was bitteschön soll diese in der Tat "unfassbare Überschrift"?

Der Transporter blockiert alle Fahrspuren, im Stau können offenkundig viele Menschen stundenlang nicht weiterfahren, nicht mal (schwerer) Verletzte gibt es. Ein paar Leute vertreten sich die Beine und machen aus weiter Distanz ein paar Schnappschüsse (z.B. um einem wartenden Partner den Grund der Verspätung zu "illustrieren"), behindert wird auch niemand (dank an die Polizei für diese Ehrlichkeit in Zeiten des "Gafferbashings")

Dies sind dann also "Gaffer"?? und "unfassbaren Szenen"??

Es ist wohl etwas völlig anderes, wenn Rettungswege blockiert, bei Notfallbehandlungen dem Arzt auf die Füße getrampelt wird, Verletzte im Schock aus der Nähe abgelichtet würden oder wie kürzlich eine ganze Notaufnahme wegen außer Rand und Band geratener Familienclans geschlossen werden muss...man sollte sich vielleicht diese Wortwahl bei wenigstens noch minimal seriösem Journalismus für derartiges aufsparen.