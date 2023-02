Spaß und Entspannung in der „KissSalis“ Therme in Unterfranken

Von: Ute Laukner

Das lichtdurchflutete „KissSalis“-Thermalbad in Bad Kissingen ist in verschiedene Wasserbecken-Bereiche unterteilt. © KissSalis Therme Bad Kissingen

Die „KissSalis“ Bad Kissingen Therme bietet Bad, Pools, Sauna, Wellness und Fitness in der von der UNESCO als Welterbe ausgezeichneten Kurstadt an.

Bad Kissingen – Die „KissSalis“ Bad Kissingen Therme bekommt ihr Heilwasser aus dem Schönbornsprudel, der Solequelle im bayerischen Hausen. Besucher freuen sich in der Therme unter anderem über das Angebot aus Bad, Pools, Sauna, Wellness und Fitness. Die unterfränkische Kurstadt Bad Kissingen liegt im Norden von Bayern. Am 24. Juli 2021 ernannte die UNESCO die Kurstadt zum Weltkulturerbe.

Bezeichnung: KissSalis Therme Bad Kissingen Spezialisierung: Bad, Sauna, Wellness Ort: Bad Kissingen Adresse: Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen

„KissSalis“ Bad Kissingen Therme mit Innen- und Außenpools

Durch eine große Fensterfront ist das „KissSalis“-Thermalbad in Bad Kissingen lichtdurchflutet. Die Thermen haben eine Wasserfläche von 1.000 Quadratmeter und Wassertemperaturen zwischen 32 Grad und 38 Grad. Die zehn Thermalbecken, also Innen- und Außenpools, sind mit Bad Kissinger Heilwasser aus dem Schönbornsprudel, der Solequelle im bayerischen Hausen, gefüllt.

Wer mit den Kindern die Therme besuchen möchte, kann alle Becken nutzen. Für Kleinkinder gibt es zusätzlich ein spezielles Kinderbecken. Alleine dürfen die Kinder sich nicht in den Becken oder am Rand aufhalten.

Sauna und Dampfbäder mit Thermalcharakter

Neun Saunen und Dampfbäder sowie Ruheräume und ein Loungebereich stehen bereit, um sich bei hohen oder niedrigen Temperaturen und hoher oder geringer Luftfeuchtigkeit zu erholen. Nach einem Saunagang sollte der Körper zur Ruhe kommen können. Daher stehen die Ruheliegen dafür bereit. Eine Aufstellung zeigt, welche Sauna-Angebote es gibt.

Diese Sauna-Angebote gibt es in der „KissSalis“-Therme:

Finnische Sauna

Erdsauna

Sanarium

Birkensauna

Dampfsteinbad

Gartensauna

Loftsauna

Panoramasauna

Planetarium/Caldarium

Aromadampfbad

Fitness und Wellness im „KissSalis“

Massagen sollen dazu dienen, den Körper oder Partien des Körpers zu entspannen. Dazu eignen sich neben Rücken- oder Ganzkörpermassagen, wohlriechende Aromaölmassagen, auch Massagen wie Abyhanga (ayurvedische Öl-Massage) oder Shiatsu (die Basis bildet die traditionelle chinesische und japanische Gesundheitslehre).

Unser Tipp: Sich am besten einfach mal bei einem Thermenbesuch beraten lassen, um herauszufinden, womit Körper, Seele und Geist am besten nachhaltig ins Gleichgewicht gebracht werden können. Eine Aufstellung zeigt, welche Massagen-Angebote es in der Bad Kissinger Therme gibt.

Diese Massagen gibt es in der Bad Kissinger Therme:

Abhyanga

Anti-Stress-Massage

Aromaölmassag

Babymoon-Massage

Detoxingmassage (Schröpfmassage)

Hot Stone Massage

Breuß-Energiemassage

Fußmassage

Shiatsu

Effektives Rückentraining in der Therme

Ein spezielles Rückenzentrum ist seit Mitte 2020 der Therme angeschlossen. Dort wird mit dem „Powerspine Concept by Dr. Alfen“ ein effektives Training vollzogen, um die Rückengesundheit zu unterstützen. Die Übungen werden nach einem therapeutischen Ansatz gezielt ausgeführt, um Schmerzen erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Neben dem Wasserspaß gibt es ein zusätzliches Fitnessprogramm

Im „KissSalis“ Fitnessbereich wird ein Kurs- und Sportprogramm angeboten. Getränke sind im Rahmen einer Mitgliedschaft inklusive. Die Tarife unterscheiden sich bei der Mitgliedschaft in Flexi, 12 Monate und 24 Monate. Wer nur tageweise in der Region ist, kann ein Tagesticket für den Fitnessbereich buchen.

Mit Blick auf das große Thermalbecken kann zum Beispiel auf Laufbändern im Obergeschoss trainiert werden. Mit einem anspornenden Personal-Trainer lässt sich so manches Fitnessziel meist eher erreichen und so kann auch dieses Angebot in der Therme mit zusätzlichen Kosten gebucht werden.

„KissSalis“ Therme und deren Öffnungszeiten

Die Therme ist nach eigenen Angaben 363 Tage im Jahr geöffnet. Täglich von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags sogar bis 24 Uhr! An den Feiertagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Die Therme ist nur am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Die zehn Becken der „KissSalis-Therme“, Innen- und Außenpools, sind mit Bad Kissinger Heilwasser aus dem Schönbornsprudel, der Solequelle im bayerischen Hausen, gefüllt. © KissSalis Therme Bad Kissingen

„KissSalis“-Preisbeispiele für die Thermennutzung mit Stand vom 15. Februar 2023 (Auszug):

Die „KissSalis“ Therme hat täglich geöffnet und bietet je nach Nutzungsangebot unterschiedliche Preise an. Kinder bis einschließlich 12 Jahre erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den jeweiligen Tarif. Mit der Bonuskarte erhalten die Besucher 15 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt in die Therme. Die Aufbuchung beträgt mindestens 100 Euro. Mit der Bonuskarte Premium gibt es sogar 20 Prozent Ermäßigung, deren Aufbuchung beträgt mindestens 250 Euro. Die gesamten unterschiedlichen Preise können auf der Thermen-Webseite entnommen werden oder direkt an der Kasse erfragt werden.

Kombipreis Therme mit Sauna (Beispiel)

(Beispiel) 2 Stunden: 20,00 Euro

3 Stunden: 24,00 Euro

4 Stunden: 28,00 Euro

(Stand: 15. Februar 2023)

Einzelpreis Therme (Beispiel)

(Beispiel) 2 Stunden: 16,00 Euro

3 Stunden: 20,00 Euro

4 Stunden: 24,00 Euro

Tageskarte: 30,00 Euro

(Stand: 15. Februar 2023)

Auslastung in der Therme Bad Kissingen

Unser Tipp vor der Anreise wäre, sich vorher online zu informieren, wie hoch die aktuelle Auslastung ist. Nach einem Klick auf die entsprechende Webseite werden aktuell freie Plätze angezeigt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Wellnesstermine online zu buchen. Dafür steht ein Kalender bereit, in dem am Wunschtermin die freien Massagetermin-Zeiten angezeigt werden. Dafür können die Massagebehandlungen online bezahlt werden. Nach dem Zahlungseingang folgt eine Mail, die den gewählten Termin bestätigt.

Anreise nach Bad Kissingen in Bayern

Die UNESCO hat in einer Pressemitteilung vom 24. Juli 2021 bedeutende Kurstädte Europas zum Welterbe erklärt: Bad Kissingen gehört zu einer dieser elf bedeutenden Kurstädte.

Ein Blick in die Wandelhalle im Kurpark von Bad Kissingen. Am 24. Juli 2021 hat die UNESCO den Kurort als Teil des neuen Welterbes „Große Bäder Europas“ aufgenommen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Trink- und Wandelhallen und die Brunnen mit dem mineralienhaltigem Wasser sind typisch für eine Kurstadt. Oft gehören zudem die großzügig angelegten Kurparks dazu. Sogar die bis heute oft noch sehr gut erhaltenden architektonischen Gebäudeensembles runden das Wesen einer Kurstadt ab. So auch in Bad Kissingen. Ein Besuch lohnt sich also allemal.

Anreise: Wie komme ich zur „KissSalis“ Therme Bad Kissingen?

Ab den Autobahnabfahrten der A7 Oberthulba/Bad Kissingen und Hammelburg/Bad Kissingen sowie in Bad Kissingen ist der Weg ausgeschildert. 400 kostenlose Auto-Parkplätze und 18 Stellplätze für Reisemobile und Omnibusse stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es zwei E-Ladestationen für Elektroautos.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der Stadtbuslinie 2, 5 oder 7 geht es zur Münchner Straße und von dort mit der Linie 8 direkt zur Therme. Montag bis Samstag fährt die Stadtbuslinie 8 in Richtung „KissSalis“ Therme Garitz/Seeplatz.

Am Wochenende steht übrigens zusätzlich das Anruf-Sammel-Taxi der „Stadtwerke Bad Kissingen“ zur Verfügung. Das Taxi kann 30 Minuten vor der geplanten Fahrt telefonisch bestellt werden.

Nachhaltigkeit wird in der Therme täglich angewandt

Die „KissSalis“ Therme setzt seit ihrer Eröffnung im Jahr 2004 auf einen ressourcensparenden Einsatz von Energie, damit ein ökologischer und ökonomischer Betrieb möglich ist. Wie auf der Webseite der Therme zu lesen ist, laufen die Energieeinsparungen hauptsächlich im Hintergrund, um den Aufenthalt der Gäste nicht zu beeinträchtigen.

So wird beispielsweise die Parkplatzbeleuchtung in der Nacht reduziert, es gibt ständig Optimierungen in der Technik und die Mitarbeiter werden laufend zu dem Thema sensibilisiert. Ob weitere Maßnahmen betroffen sind, kann auf der Webseite der Therme nachgelesen werden.

Übernachten und Erholen in Hotel und Therme

Die „KissSalis“ Therme liegt am Stadtrand vom Mineral- und Moorheilbad Bad Kissingen. Wer einen längeren Aufenthalt plant, kann nahe der Therme übernachten. Zum Beispiel befinden sich die „Appartement- und Suiten Hotel Residenz am Rosengarten“ und die „Villa Residenz“. Es gibt einen Bus-Shuttle, um die Therme für einen Besuch zu erreichen. Die Therme, dazu Wellness und ein Hotelblick auf den idyllischen Rosengarten sind eine gute Kombination, um ein paar Tage auszuspannen.

Wohnmobilstellplatz

Neben der „KissSalis“ Therme in Bad Kissingen gibt es einen Wohnmobilstellplatz mit 18 Stellplätzen. Diese haben Stromanschlüsse sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen für Wasser. Ein WC ist nicht vorhanden. Wer über Nacht bleiben möchte, muss sich vorher rechtzeitig zwischen 9 und 18 Uhr anmelden und an der Kasse der Therme die Kurtaxe bezahlen sowie die Stellplatzgebühren und bei Bedarf das Frischwasser. Ob die Stellplätze in der Saison noch frei sind, kann telefonisch vor der Anreise erfragt werden.