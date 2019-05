Tragischer Unfall: Frau aus Unterfranken stirbt nach Aufprall gegen Baum

Im unterfränkischen Kitzingen ist eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Sie verstarb wenig später an ihreren Verletzungen im Krankenhaus.

Kitzingen - Eine Frau ist in Unterfranken mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die 77-Jährige kam am Donnerstag in Kitzingen von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter und stieß mit ihrem Wagen gegen den Baum.

Kitzingen: Autofahrerin stirbt nach Unfall in Krankenhaus

Nach Polizeiangaben starb die Autofahrerin wenige Stunden später in einer Klinik. Ursache für den Unfall könne eine Krankheit der Frau sein, hieß es weiter. Ihr Ehemann saß auf dem Beifahrersitz, blieb aber unverletzt.

dpa

