Spektakulärer Unfall in Unterfranken: Auto fliegt 70 Meter durch die Luft - und landet in Garten

Nachdem ein Mann in Kitzingen mehrere Meter mit seinem Auto durch die Luft geflogen war, wurde er in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Kitzingen - In der Nacht auf Samstag hat sich im unterfränkischen Kitzingen ein spektakulärer Unfall ereignet. Weil er eine scharfe Linkskurve übersah, schoss ein Mann (35) über einen Erdhaufen und flog durch die Luft. Nach gut 70 Metern landete er in einem Garten.

Kitzingen: Erst durchbrach ein Pkw eine Warnbake, dann hob er ab

Es war gegen 3.25 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der 35-Jährige befuhr die Verlängerung der Südbrücke in Kitzingen, schreibt die Polizei in einer Meldung. Der Mann fuhr einen VW Touareg. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten übersah der Fahrer eine scharfe Linkskurve und durchbrach eine Warnbake. Dahinter befand sich ein Erdhaufen. Durch die hohe Geschwindigkeit hob der Wagen unverzüglich ab und flog knapp 70 Meter geradeaus. Er landete am Ende in einem Garten in der Mainstraße. Vor einem Carport kam der Touareg dann zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Kitzingen befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Umgehend wurde er in das Krankenhaus nach Würzburg gebracht und noch in der Nacht operiert.

Kitzingen: Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat Staatsanwaltschaft einen Verkehrsgutachter beauftragt. Die Polizei bittet aber zusätzlich darum, dass sich Zeugen des Unfalls bei ihnen melden sollen. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Touareg mit LAU-Kennzeichen. Jeder der das Auto zwischen 3 und 3.25 Uhr gesehen hat, soll sich die Polizeiinspektion Kitzingen kontaktieren. (tel)

