Kuh will Kalb schützen - Frau (48) beim Ausmisten schwer verletzt

Eine Kuh, die vermutlich ihr Kalb schützen wollte, hat eine 48 Jahre alte Frau in einem Stall angegriffen und schwer verletzt.

Kitzingen - Die Frau war in dem Stall bei Geiselwind im Landkreis Kitzingen gerade beim Ausmisten, als die Kuh plötzlich auf sie losging und sie gegen die Gitterstäbe einer Wand drückte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Frau dabei massiv verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

dpa

