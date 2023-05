„Klammerten sich mit letzter Kraft fest“: Bergwacht rettet junges Pärchen von Watzmann

Von: Katarina Amtmann

Die Bergwacht rettet ein junges Pärchen aus einer absturzgefährlichen Rinne unterhalb des Zirbenecks. © BRK BGL

Die Bergwacht erhielt am Sonntag einen Notruf eines jungen Pärchens. Sie saßen am Watzmann fest und kamen weder vor noch zurück, die Lage war brenzlig.

Ramsauer Forst – Einsatzkräfte der Bergwacht haben zusammen mit der Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ am Sonntag ein Pärchen aus einer absturzgefährlichen Rinne unterhalb des Zirbenecks (1756 Meter) auf der Südwestseite des Watzmanns gerettet.

Bergwacht rettet junges Pärchen – „Lage sehr dramatisch“

Die 18-Jährige und der 17-Jährige aus dem Landkreis Berchtesgadener Land wollten von der Grieshütte aus über eine zunehmend steilere Rinne aufsteigen. Sie konnten aber nicht mehr wie ursprünglich geplant seitlich herausqueren und auch nicht weiter nach oben durch die senkrechte Felswand. Kurz nach 14 Uhr setzten sie am Sonntag, 7. Mai, deshalb einen Notruf ab.

„Im Rückruf des Einsatzleiters stellte sich die brenzlige Lage der jungen Leute sehr dramatisch dar“, berichtet das Bayerische Rote Kreuz (Kreisverband Berchtesgadener Land) in der Pressemitteilung. „Sie klammerten sich mit letzter Kraft oberhalb einer rund 50 Meter tiefen Absturzstrecke fest und konnten weder vor noch zurück.“ Die Leitstelle konnte das Handy in rund 1400 Metern oberhalb der Grieshütte orten, dann ging alles sehr schnell.

Junges Pärchen sitzt am Watzmann fest: Bergwacht und Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Einsatzleiter ließ neben dem Helikopter weitere Einsatzkräfte für eine Wandrettung nachalarmieren, „wobei fünf Bergretter mit umfangreichem Material per Pinzgauer zur Grieshütte fuhren, dort wegen der schlechten Netz-Abdeckung ein Funk-Gateway aufbauten und sich dann bereitmachten, gegebenenfalls zur Unterstützung weiter aufzusteigen.“ Der Rettungshubschrauber nahm an der Bergrettungswache zwei Bergretter auf und setzte sie per Winde oberhalb des Duos ab. Dort bauten die Bergretter einen Standplatz auf, seilten sich ein kurzes Stück in die Rinne ab und sicherten zunächst das junge Pärchen.

Danach wurde ein Retter mit beiden Verstiegenen am Seil so weit abgelassen, dass alle Drei aus der Rinne herausqueren konnten. „Der zweite Retter stieg per Prusik-Knoten wieder am Seil auf, baute den Standplatz ab, querte ebenfalls aus der Rinne und ging dann zu seinem Kameraden und den beiden Geretteten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Duo von Bergwacht Bayern gerettet – Schürfwunden durch Festklammern

Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ flog zunächst einen Bergretter und einen Verstiegenen zur Grieshüte. Von dort aus ging es mit dem Pinzgauer ins Tal. Danach folgte ein weiterer Bergretter mit dem zweiten Verstiegenen. Eine Rettungswagen-Besatzung übernahm das junge Pärchen, das sich beim Festklammern Schürfwunden am Knie und am Ellenbogen zugezogen hatten. Beide kamen zur Versorgung in ein Krankenhaus. (kam)

