„Klar rechtswidrig“: Naturschutzverband will gegen bayerische Wolfsverordnung vorgehen

Von: Lea Warmedinger

Vor allem neugierige und unerfahrene Jungtiere kommen Ortschaften oft nahe. Der LBV kritisiert, dass Wölfe deshalb nun geschossen werden dürfen. (Symbolbild: dpa) © Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild

Der Landesbund für Naturschutz hält die neue Wolfsverordnung für rechtswidrig. Wenn der Abschuss eines Wolfs genehmigt wird, will der LBV dagegen vorgehen. Zudem fordert er Söder zu Änderungen auf.

München – Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) hält die neue bayerische Wolfsverordnung in wesentlichen Teilen für rechtswidrig. Diese erleichtert seit Anfang Mai den Abschuss von Wölfen und ist sehr umstritten. Klagen will der Verband aber erst, wenn tatsächlich ein Abschuss von Wölfen angeordnet wird.

Naturschutzverband hält bayerische Wolfsverordnung für „klar rechtswidrig“ – Söder solle handeln

„Im Fall der Genehmigung eines Abschusses von Wölfen auf Basis von aus LBV-Sicht klar rechtswidrigen Punkten werden wir dagegen rechtlich vorgehen“, sagte der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer am Freitag. Schäffer forderte die Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf, die Neuregelungen zurückzunehmen oder zu ändern.

„Wir haben der bayerischen Staatsregierung die rechtlichen Schwächen der derzeitigen Verordnung in einem ausführlichen Schreiben mitgeteilt und sie deshalb zur Rücknahme oder Änderung aufgefordert.“ Tatsächlich hat Söder erst kürzlich über mögliche Reformen der Wolfsverordnung gesprochen. Demnach hält er Anpassungen für möglich.

LBV will gegen bayerische Wolfsverordnung vorgehen – Kritik an Abschuss von unerfahrenen Jungtieren

Konkret kritisiert der LBV unter anderem, dass nun sogar in Naturschutzgebieten und Nationalparks Wölfe geschossen werden dürfen. Und dass ein Tier schon geschossen werden darf, wenn es sich in der Nähe von geschlossenen Ortschaften oder Gebäuden und Stallungen aufhält. Dabei handle es sich aber oftmals um neugierige und unerfahrene Jungtiere, so der LBV. „Dieses Verhalten von Wölfen ist typisch, aber ungefährlich.“

Nach europäischen und deutschem Recht ist der Wolf eigentlich nach wie vor streng geschützt. Die Staatsregierung hat jedoch beschlossen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Seit 1. Mai gilt nun die neue Verordnung. Demnach dürfen Wölfe abgeschossen werden, wenn sie sich mehrfach Menschen auf unter 30 Meter nähern oder wenn sie über mehrere Tage in einem Umkreis von weniger als 200 Metern von geschlossenen Ortschaften, Gebäuden oder Stallungen gesehen werden.

Auch laut einem kürzlich bekannt gewordenen Bundestagsgutachten ist die Wolfsverordnung wohl nicht mit geltendem Bundes- und EU-Recht vereinbar. Konkret moniert das Gutachten, dass die Verordnung die Entnahme eines Wolfes bereits nach dem ersten Riss eines Weidetieres ermöglicht. Dies sei mit EU-Artenschutzvorgaben „grundsätzlich nicht vereinbar“. (dpa/lea)

