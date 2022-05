Durchbruch im „Cold Case“ Klaus Berninger (16)? Ermittler finden nach über 30 Jahren mögliche Tatwaffe

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Polizei sucht den oder die Mörder von Klaus Berninger. © Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wer hat Klaus Berninger 1990 getötet? Die Polizei hat den „Cold Case“ neu aufgerollt - und möglicherweise die Tatwaffe gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Wörth am Main - Bei den Ermittlungen zum ungelösten Mordfall Klaus Berninger ist am Tatort ein Messer gefunden worden. Nun ist die Spurensicherung gefragt, denn: noch ist unklar, ob das Messer tatsächlich als Tatwaffe infrage kommt. Das Messer wurde am Dienstagabend (4. Mai) beim Absuchen des Tatorts in Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) mithilfe eines Metalldetektors entdeckt. Das teilte die Polizei mit.

Das Messer wird „von den Ermittlern derzeit als möglicherweise tatrelevant eingestuft“, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Cold Case Klaus Berninger: Messer an Tatort gefunden

Der Jugendliche war Ende 1990 getötet worden. Die Leiche des 16 Jahre alten Bäckerlehrlings Klaus Berninger war in einem rund 2500 Quadratmeter großen Waldstück gefunden worden. Anfang dieser Woche war der Wald nun von Polizisten noch einmal abgesucht worden.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem oder mehreren Tatbeteiligten mit Ortskenntnis aus dem Umfeld des Opfers aus. Die Polizei hatte kürzlich begonnen, den ungeklärten Fall, einen sogenannten Cold Case, wieder aufzurollen. Nach bisheriger Erkenntnis starb der junge Mann durch Gewalt mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals.

Wörth am Main: Cold Case Klaus Berninger - Ermittler untersuchen gesicherte Spuren

Mordfall Klaus Berninger: 80 Hinweise zu Cold Case - LKA setzt Belohnung aus

Inzwischen sind 80 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese werden nun überprüft. Das Landeskriminalamt hat eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Um mehr Aufmerksamkeit für den Fall zu erzielen, hat die Polizei in der Region zudem große Fahndungsplakate aufgestellt.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.