Millionenschaden wegen Vandalismus: Unbekannte setzten komplette Schule unter Wasser und kleben Türen zu

Von: Felix Herz

Ganz so schlimm wie auf diesem etwas dramatisierten Symbolbild dürfte es in dem Rosenheimer Schulgebäude zwar nicht aussehen – doch nachdem Unbekannte nachts die Berufsfachschule unter Wasser gesetzt haben, ist der entstandene Sachschaden dennoch gigantisch. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

Unbekannte haben in Rosenheim nachts ein Schulgebäude unter Wasser gesetzt – und damit einen gigantischen Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt.

Rosenheim – Eine Million Euro: So hoch wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in einer Schule in Rosenheim verursacht haben. In einer Pressemitteilung informierte die Polizeiinspektion Rosenheim am Sonntag, 30. Juli, über den Vorfall – und veröffentlichte im Zuge dessen auch einen Zeugenaufruf.

Sachschaden in Millionenhöhe: Unbekannte setzen Rosenheimer Schule unter Wasser

Laut Polizei haben in der Nacht auf Samstag, 29. Juli, ein oder mehrere Täter einen gigantischen Sachschaden in einer Berufsfachschule in Rosenheim angerichtet. Dem bisherigen Kenntnisstand nach wurden in einem Gebäudekomplex in der Salinstraße, in dem sich unter anderem eine Berufsfachschule befindet, die „Wasserhähne in den drei Stockwerken der Berufsfachschule aufgedreht und das Schulgebäude, mit den angrenzenden Objekten, über Nacht geflutet“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Doch dem nicht genug: Darüber hinaus haben der oder die Täter auch sämtliche Türschlösser – vom Erdgeschoss bis zum 3. Stock – mit Sekundenkleber zugeklebt. Entdeckt wurde das Ganze durch einen Verantwortlichen für das Gebäude am frühen Samstagmorgen gegen 8 Uhr.

Nach gewaltigem Sachschaden in Rosenheim: Polizei sucht Zeugen

Durch diesen „unverständlichen Vandalismus“ an „Mauerwerk, Fußböden, Zimmertüren und eingestellten Arbeitsmaschinen“ sei ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden, teilt die Polizeiinspektion Rosenheim mit. Die Grundstücksverwaltung schätzt diesen auf rund eine Million Euro.

Die Polizei bittet im Zuge der Ermittlungen um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder etwas weiß, solle sich unter der Telefonnummer (08 03) 1 20 00 mit der Polizeiinspektion Rosenheim in Verbindung setzen. (fhz)

