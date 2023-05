Kleiner Bub (5) wird aus Hüpfburg katapultiert und schwer am Kopf verletzt – Jugendliche unter Verdacht

Von: Elisa Buhrke

Ein kleiner Junge (5) wurde im Oberallgäu aus einer Hüpfburg geschleudert und hat sich schwer am Kopf verletzt. © IMAGO / HRSchulz

Ein kleiner Junge ist im Oberallgäu aus einer Hüpfburg geschleudert worden. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Die Polizei ermittelt gegen Jugendliche.

Wertach - Er spielte gerade auf einer Hüpfburg, als Jugendliche dazustießen: Ein fünfjähriger Bub ist im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in einem Hallenspielplatz von einer Luftburg geschleudert worden. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, wie die Polizeiinspektion Immenstadt am Mittwoch, 10. Mai, mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Oberallgäu: Junge (5) fliegt von Hüpfburg und wird schwer verletzt

Die Beamten vermuten, dass die in der Nähe stehenden Jugendlichen auf die Hüpfburg gesprungen sein könnten und den Jungen dadurch in die Luft stießen. Er sei wohl aus dem Spielgerät katapultiert worden, so ein Sprecher. Wegen seiner Verletzungen wurde der Fünfjährige in ein Krankenhaus geflogen. Glücklicherweise befindet er sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Polizei Immenstadt bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 08323 96100 zu melden, falls sie zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können.

