Folgenschwerer Betriebsunfall: Mann wird von Holzteil am Kopf getroffen und stirbt

Nach einem Betriebsunfall in Bayern, bei dem ein 54-Jähriger ums Leben kam, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Kleinheubach - Ein 54 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in einer Baufirma in Kleinheubach (Landkreis Miltenberg) tödlich am Kopf verletzt worden. Zusammen mit einem 20 Jahre alten Kollegen habe der Mann an einer Schleifmaschine gearbeitet, teilte die Polizei am Samstag mit.

Aus noch unklaren Gründen traf den 54-Jährigen dabei am Freitag ein Holzteil am Kopf und verletzte ihn schwer. Trotz Versuchen seines Kollegen, ihn wiederzubeleben, starb der Mann noch vor Ort.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat Ermittlungen aufgenommen. In diese ist auch die Gewerbeaufsicht eingebunden.

dpa

Mehr News aus Bayern:

Bergwacht im Dauereinsatz mit Hubschrauber - Experte warnt: „Noch kein Wander-Wetter“



Ausraster in Krankenwagen: 23-Jähriger greift Rettungskräfte und Polizisten an