Klima-Demos: Plakataktion auf dem Münchner Königsplatz

Teilen

„Game Over“ steht beim globalen Klimastreik auf dem Plakat einer Teilnehmerin geschrieben. © Christoph Schmidt/dpa/Archiv

Fridays for Future hat weltweit zum „Klimastreik“ aufgerufen. Der Königsplatz in München wird dabei zum Schauplatz einer besonderen Aktion.

München - Mit einer spektakulären Plakataktion haben auf dem Königsplatz in München Hunderte Menschen mit der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie legten am Freitag in der Mitte des Platzes mit großen Buchstaben die Worte „People not profit“ (Menschen keine Profite) aus. Den Schriftzug umrahmten rund 3500 Schilder mit Forderungen der Protestierenden, wie eine Sprecherin von Fridays for Future (FFF) mitteilte.

„Klimagerechtigkeit heißt, dass keine Kriege von unseren Heizkosten finanziert werden und die Ärmsten nicht mehr die höchsten Verluste haben“, sagte Luise Steinbach von FFF bei der Demonstration. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sei auch fossile Abhängigkeit Deutschlands von Russland thematisiert worden.

Nach Angaben von FFF waren rund 2000 Demonstranten vor Ort, die Polizei hingegen sprach von bis zu 1400. Im Vorfeld der Aktion hatte FFF zu einem weltweiten „Klimastreik“ aufgerufen. Ziel war es, für eine Abkehr von allen fossilen Energieträgern zu werben.

In Bayern waren nicht nur in der Landeshauptstadt und anderen großen Städten Proteste vorgesehen, sondern es standen auch Kundgebungen in kleineren Kommunen wie Wolfratshausen, Lindau, Neuburg an der Donau, Parsberg oder Schwabach an. Laut FFF waren weltweit mehr als 1000 Demonstrationen geplant - allein in Deutschland über 300. dpa