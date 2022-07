Klimaaktivisten besetzen Bäume auf dem Gelände der Bayreuther Festspiele - „Elite“ soll erreicht werden

Von: Nadja Pohr

Die Klimaaktivisten fordern mit Bannern mehr Klimagerechtigkeit für den globalen Süden. © NEWS5/Merzbach

Klimaaktivisten haben vor dem Gelände der Bayreuther Festspiele Bäume besetzt und ein Banner gespannt, um die hochrangigen Gäste auf ihre Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit aufmerksam zu machen.

Bayreuth - Am Montag (25. Juli) werden die Bayreuther Festspiele feierlich eröffnet und sollen in diesem Jahr ein Opernspektakel der Superlative werden. Doch es liegt ein dunkler Schatten auf dem Grünen Hügel in Bayreuth. Laut verschiedener Medienberichte habe es körperliche Übergriffe auf Frauen sowie Beleidigungen und sexistische Sprüche gegeben. Darüber hinaus sorgen nun auch Klimaaktivisten für Aufsehen vor der Eröffnung der Festspiele.

Klimaaktivisten besetzen Bäume bei Bayreuther Festspiele

Am frühen Montagmorgen wurde eine Klimaaktion vor den Bayreuther Festspielen gestartet. Mehrere Aktivisten haben Bäume am Gelände des Festspielhauses besetzt. Vier Mitglieder der Initiative „Klimabaumhaus Bayreuth“ kletterten in die Bäume und spannten Banner, wie eine Sprecherin der Aktion gegenüber der dpa bestätigte.

Die Klimaaktivisten fordern mehr Klimagerechtigkeit für den globalen Süden. „Diese tragen am wenigsten zur Klimakrise bei, aber leiden am stärksten unter ihr“, teilte die Initiative über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Polizei sowie die Feuerwehr versuchten die besetzen Bäume zu räumen. Als eine Aktivistin über ein gespanntes Seil von der linken auf die rechte Straßenseite wechselte, sei die Polizei mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr angerückt, um die Aktivistin herunterzuholen – ohne Erfolg, wie NEWS5 berichtet.

Klimaaktivisten vor Bayreuther Festspiele wollen „politische und finanzielle Elite“ erreichen

Bei den Bayreuther Festspielen werden viele hochrangige Gäste erwartet. Unter anderem wird auch Altkanzlerin Angela Merkel zu Gast sein. Genau diese „politische und finanzielle Elite“ wollen die Klimaaktivisten von „Klimabaumhaus Bayreuth“ erreichen. Diese Menschen seien mit ihren Entscheidungen maßgeblich dafür verantwortlich, dass Deutschland in Sachen Klimagerechtigkeit kein bisschen von der Stelle komme, wie ein Mitglied gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte. Die Polizei Oberfranken teilte inzwischen auf Twitter mit, dass sie die Klimaaktivisten dazu bewegen konnten, von den Bäumen zu klettern. (nap)

