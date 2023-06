Klimaaktivisten besprühten Generalstaatsanwaltschaft: Wollten ins Gebäude eindringen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Polizei München leitete Ermittlungen gegen neun Klimaaktivisten ein. Die Aktivisten besprühten das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft in der Maxvorstadt.

München - Am Donnerstagvormittag (29. Juni) wurde gegen 9.30 Uhr der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass mehrere Personen aus dem Bereich des Klimaaktivismus das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft in der Karlsstraße in München besprüht haben. Als Reaktion darauf wurden umgehend mehrere polizeiliche Einsatzkräfte in die Maxvorstadt entsandt.

Klimaaktivisten in der Maxvorstadt: Ältester Aktivist ist 60 Jahre alt

Bei der Ankunft der Polizei München auf dem Gelände der Generalstaatsanwaltschaft wurden neun Klimaaktivisten im Alter von 19 bis 60 Jahren festgestellt. Es handelte sich um fünf männliche und vier weibliche Personen, die unerlaubt Plakate an der Fassade beim Haupteingang der Behörde anbrachten. Darüber hinaus versuchten die Aktivisten, in das Gebäude einzudringen.

Die Polizei München wurde in die Maxvorstadt entsandt, weil Klimaaktivisten ein Gebäude besprüht haben (Symbolbild). © IMAGO/mufkinnphotos

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Aufgrund dieser Vorfälle wurden gegen alle neun Personen Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen Sachbeschädigung. Die Polizei schritt ein und führte vor Ort alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wurden die Klimaaktivisten entlassen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Fachkommissariat 43, das für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!