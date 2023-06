Klimaprotest an Nadelöhr: „Letzte Generation“ klebt in der Augsburger Innenstadt

Von: Felix Herz

Teilen

Klimaprotest am Freitagmorgen in Augsburg – um die Politik zum Handeln in der Klimakrise zu bringen, setzt die „Letzte Generation“ weiter auf zivilen Ungehorsam. (Symbolbild) © dts Nachrichtenagentur / IMAGO

Am Freitagmorgen protestieren Aktivisten der „Letzten Generation“ in Augsburg. Sie klebten sich auf der Schätzlerstraße fest und blockieren den Verkehr.

Augsburg – Klimaprotest in Augsburg: Wie die BR-Journalistin Barbara Leinfelder auf Twitter berichtet, klebten sich am Freitagmorgen, 30. Juni, einige Aktivisten der „Letzten Generation“ in der Augsburger Innenstadt auf die Straße.

Klimaprotest in Augsburg: Aktivisten blockieren Nadelöhr

Laut Leinfelder, die für das BR-Regionalstudio in Schwaben arbeitet, blockieren die Aktivisten die Schätzlerstraße. Ein Nadelöhr der Stadt, vor allem im morgendlichen Berufsverkehr.

„‘Anhänger der ‚Letzten Generation‘ haben sich in Augsburg auf der Schäzlerstrasse am Königsplatz festgeklebt und so den morgendlichen Berufsverkehr blockiert“, schreibt sie auf Twitter.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei bestätigt Vorfall in Augsburg: Beamte verschaffen sich zunächst Überblick

Ein Sprecher der Augsburger Polizei bestätigte gegenüber Merkur.de den Klimaprotest der „Letzten Generation“, zwischen dem Hauptbahnhof und dem Königsplatz komme es derzeit zu einer Klebe-Aktion der Aktivisten. Man sei derzeit auf dem Weg, um sich einen Überblick zu verschaffen und das Ausmaß der Verkehrsbehinderungen einzuschätzen. Dann werde darüber entschieden, ob man den Protest auflöse und die Aktivisten von der Straße hole. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.