Klingelstreich: Mann verfolgt Kinder mit Hammer

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Mit einem Hammer soll ein Mann auf drei 12-jährige Buben losgegangen sein, nachdem diese im oberfränkischen Lichtenfels einen Klingelstreich gespielt haben. Die Jungen hatten in der Nacht auf Samstag die komplette Klingelleiste eines Mehrfamilienhauses betätigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als sie weglaufen wollten, kam den Angaben zufolge ein bislang unbekannter Mann mit einem Hammer in der Hand aus dem Haus und verfolgte die Kinder.

Lichtenfels- Als ein Junge stürzte, drückte der Mann ihm den Hammerstiel in den Brustkorb. Später soll er den Hammer laut Polizei nach den Kindern geworfen haben. Es wurde keiner der Jungen getroffen. Als der Mann die flüchtenden Kinder schließlich einholte, schnappte er sich den Angaben zufolge einen der Buben und verpasste ihm eine Ohrfeige. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie vollendeter Körperverletzung gegen den Mann und sucht nach Zeugen. Warum die Buben nachts alleine unterwegs waren, ist nicht bekannt. dpa