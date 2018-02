Autos stoßen frontal zusammen - Frau stirbt 

Frontal waren am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Einer Frau kostete der Unfall das Leben.

Königsberg - Beim Frontalzusammenstoß von zwei Pkw im unterfränkischen Landkreis Haßberge ist am Mittwochmorgen eine 29-jährige Fahrerin gestorben. Die Fahrerin des anderen Wagens wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die 60-Jährige wurde schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache auf einer Staatsstraße in Königsberg in Bayern.

dpa/lby

