Todesdrama am Königssee: Zwei junge Männer (21) ertrinken

Schreckliche Tragödie am Dienstagabend: Zwei junge Sachsen verloren ihr Leben bei einem Badeunfall am Königssee.

Königssee - Tragödie im Berchtesgadener Land: Für zwei junge Männer endete ein Badeausflug am sogenannten Königsbachfall am Dienstagabend tödlich. Möglicherweise hatten sie das starke Schmelzwasser beim Baden in einem ausgewaschenen Becken unterschätzt.

Junge Männer aus Sachsen wollen baden gehen - und unterschätzen das Gewässer

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die beiden aus Sachsen stammenden Männer entkleidet und waren in einem der Becken des Königsbachfalles, nur wenige Meter über dem Königssee gelegen, baden gegangen. Derzeit führt das in den Königssee führende Gewässer sehr viel Schmelzwasser. Es gelang den 21-Jährigen offenbar nicht mehr, das stark durchspülte Becken zu verlassen. Wie BGLand24.de* berichtet, dürfte das Wasser zwischen 4 und 6 Grad kalt gewesen sein. Die Kraftanstrengung muss also enorm gewesen sein, schnell dürften die Körper der jungen Männer unterkühlt gewesen sein.

Zeuge alarmiert Rettungskräfte - doch sie können nichts mehr tun

Ein Zeuge beobachtete das Drama und alarmierte gegen 18.15 Uhr die Rettungskräfte. Die Bergwacht, Wasserretter, Feuerwehrkräfte, Rettungsdienste und auch die Polizei eilten zum Einsatzort. Laut BGLand24.de wurden auch der Notarzthubschrauber Christoph 14 und Polizeihelikopter Edelweiß 2 gerufen. Insgesamt sollen rund 60 Einsatzkräfte versucht haben, das Leben der Männer zu retten. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, gestaltete sich der Einsatz jedoch „sehr schwierig“.

Für die beiden jungen Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Lediglich die leblosen Körper konnten geborgen und an Land gebracht werden. Die Ermittlungen wurden noch am Abend vom Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein aufgenommen.

Eine ähnliche Tragödie spielte sich am Königsbachfall im August 2018 ab. Eine Urlauberin (25) klammerte sich nach einem Absturz am Wasserfall verzweifelt an Grasbüscheln fest. Sie hatte mehr Glück.

*BGLand24.de ist des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

mag