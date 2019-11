Mann stürzt am Grünstein ab und stirbt - Identität weiterhin ungeklärt: Polizei sucht mit Foto

Ein Mann stürzte im August am Grünstein in die Tiefe - er starb. Bisher konnte er noch nicht identifiziert werden. Die Polizei hat nun ein Foto veröffentlicht.

Ein Mann stürzte im August am Grünstein ab.

Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden.

Jetzt bittet die Polizei um Hilfe.

Update vom 20. November: Am 16. August stürzte ein Mann am Grünstein in den Berchtesgadener Alpen ab und zog sich tödliche Verletzungen zu. Alle bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Toten. Deshalb veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Mannes.

+ Mit diesem Foto bittet die Kripo um Hinweise zur Identität eines im August am Grünstein abgestürzten Mannes. © Polizei Oberbayern Süd Der Tote wird wie folgt beschrieben: 60 bis 70 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, schlank, Gewicht circa 55 Kilo. Der Mann war mit einer hellblauen Jacke, einem olivfarbenem Hemd, einem weißen T-Shirt und einer beigefarbenen Hose mit schwarzem Gürtel bekleidet. Als markant beschreibt die Polizei, dass der Unbekannte einen Dauerkatheter mit Urinbeutel eingesetzt hatte.

Der Mann hatte eine Zug-Fahrplanauskunft bei sich. Er erkundigte sich, wann die Abfahrten am 16. August von Freilassing nach Berchtesgaden stattfinden. Außerdem hatte er eine Busfahrkarte vom 16. August um 9.33 Uhr vom Bahnhof Berchtesgaden zum Unterstein einstecken. Laut Polizei ist davon auszugehen, dass der Mann im Raum Freilassing bis zum 16. August übernachtet hat und dann an dem Tag in Richtung Berchtesgaden fuhr. Hinweise nimmt die Polizei Traunstein unter der Nummer 0861/98730 entgegen.

Mann stürzt am Grünstein ab: Unglück in den Berchtesgadener Alpen

Erstmeldung vom 17. August 2019

Schönau am Königssee - Am Freitagnachmittag stürzte ein Mann gegen 16.30 Uhr auf der Südseite des Grünsteins in die Tiefe. Die Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 14“ konnten dem Mann nicht mehr helfen, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) berichtet. Sie konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Schönau am Königssee: Bergsteiger beobachtete Absturz des Mannes

Ein anderer Bergsteiger hatte den Absturz beobachtet und die Retter alarmiert. Vorsorglich wurde der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht zur Betreuung von Betroffenen alarmiert.

Ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) der Polizei nahm anschließend den Unfall auf. Der tödlich verunglückte Mann wurde von der Bergwacht und der Polizei geborgen.

Absturz am Grünstein: Identität des Opfers unklar - Polizei bittet um Hinweise

Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich trug, konnte er bisher nicht identifiziert werden, wie das BRK mitteilte. Der Mann hatte ein Bahnticket bei sich. Laut diesem Ticket war er am Donnerstagnachmittag mit dem Zug von Freilassing nach Berchtesgaden gekommen.

Der Mann war geschätzt 70 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte graue Haare und einen grauen Bart. Er trug eine dunkelblaue, lange Stoffhose, ein weißes T-Shirt und ein grau-beiges Hemd. Außerdem hatte er eine hellblaue, dicke Jacke bei sich. Wer Angaben zu der Person machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Nummer 08652/94670 melden.

Ein Ort trauert: Auf dem Weg zur Bergmesse am Frauenalpl-Kreuz ist am Sonntag ein 36-jähriger Garmisch-Partenkirchner auf tragische Weise ums Leben gekommen. Einer, den viele Einheimische kannten. Bei einem Familienausflug in den Allgäuer Bergen ist ein Mann vor den Augen seiner Frau und seiner kleinen Tochter in den Tod gestürzt. In Österreich wurden zwei Deutsche nach einer Wanderung tot geborgen. Eine Wanderin war abgerutscht. Bei dem Versuch, ihr zu helfen, stürzte auch ihr Begleiter ab. Ein Junge (12) aus München ist bei einer Wanderung bei Mayrhofen/Tirol von einem Felsbrocken getroffen worden. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen seiner Eltern ab.