Tödlicher Unfall auf Staatsstraße: Auto kollidiert frontal mit Müllauto - Pkw-Front zerquetscht

Nahe Kösching im Landkreis Eichstätt kam es am Freitag (8. November) zu einem tödlichen Unfall. Ein Pkw prallte frontal in ein Müllauto - die Pkw-Front wurde zerquetscht.

Nahe Kösching (Landkreis Eichstätt) gab es einen schweren Unfall.

Ein Auto prallte frontal mit einem Müllauto zusammen.

Der Fahrer des Pkw starb.

Kösching - Am Freitag (8. November) kam es auf der Umgehungsstraße von Kösching im Landkreis Eichstätt zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Auf der Staatsstraße 2335 kam es zu einem Frontalcrash zwischen einem Müllfahrzeug und einem Auto.

Staatsstraße 2335 bei Kösching: Auto wird eingequetscht - Fahrer stirbt

Der Pkw wurde dabei zwischen dem Müllwagen und der Fahrbahnabsperrung eingeklemmt. Das Heck des Autos hing in der Luft, während der vordere Teil extrem zusammengequetscht wurde.

Dramatische Bilder: Auto prallt frontal in Müllfahrzeug - Mann stirbt

Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er ersten Berichten zufolge noch in seinem Fahrzeug verstarb. Die Fahrbahn ist aktuell noch komplett gesperrt. Der Fahrer des Müllautos wurde leicht verletzt.

